Un código QR que no funcionó encendió las alertas en el aeropuerto internacional de Viru Viru y frenó la salida de uno de los cargamentos de oro más llamativos detectados recientemente en Bolivia.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen confirmó la retención de 189 kilos de oro, distribuidos en cuatro maletas, que debían ser trasladados desde Santa Cruz hasta Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, mediante un vuelo privado o chárter.

El cargamento permanece bajo custodia mientras la Policía, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales verifican si la documentación presentada es legítima.

¿Cuánto valen realmente los 189 kilos de oro?

El valor depende principalmente de la pureza del metal y de la cotización internacional vigente al momento de realizar la operación.

Un kilogramo equivale a aproximadamente 32,1507 onzas troy, por lo que los 189 kilos representan alrededor de 6.076,49 onzas troy.

Este miércoles 22 de julio, el oro al contado cotizaba en aproximadamente $us 4.130,59 por onza, después de alcanzar un máximo intradiario de $us 4.141,59. Con esa referencia, el cargamento tendría un valor bruto cercano a:

$us 25,1 millones

Otra referencia de mercado ubicaba la cotización alrededor de $us 4.154,50, lo que elevaría la valoración hasta aproximadamente $us 25,24 millones.

Con el tipo de cambio oficial de Bs 11 por dólar publicado por el Banco Central de Bolivia para este miércoles, el cargamento equivaldría aproximadamente a:

Bs 276 millones

Esta cifra solo corresponde a un cálculo referencial, suponiendo que los 189 kilos sean oro fino o de alta pureza. El precio internacional se refiere a onzas finas y el valor comercial real puede disminuir si el material contiene otros metales, requiere refinación o tiene una pureza inferior.

Por ejemplo:

Con una pureza del 90%, rondaría los $us 22,6 millones .

Con una pureza del 80%, estaría cerca de los $us 20,1 millones.

Por ello, la estimación de entre $us 13,5 y $us 24,5 millones resulta demasiado amplia. Con la cotización actual, el valor de oro puro supera los $us 25 millones.

El código QR no pudo ser validado

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, explicó que la documentación física presentada llevaba un sello atribuido al Senarecom.

Sin embargo, cuando los funcionarios intentaron verificarla mediante el código QR, la información no apareció validada en el sistema.

“Se identificó una carga que tendría algunas contradicciones en su documentación. Presentaron una documentación con el sello del Senarecom; sin embargo, no pudo validarse mediante el sistema”, explicó la autoridad.

Esta inconsistencia provocó la retención inmediata de las maletas y el inicio de las investigaciones.

La carga tenía documentación aduanera

Según el reporte preliminar, el cargamento contaba con documentación relacionada con la Aduana, el contenido de la mercancía, los procedimientos administrativos y el pago de tributos.

La principal duda se concentra en la autorización del Senarecom, entidad responsable de registrar y controlar la comercialización y exportación de minerales y metales.

La Policía aguarda un informe oficial para establecer uno de tres posibles escenarios:

Que la autorización haya sido emitida legalmente y exista una falla en el sistema.

Que el documento contenga errores administrativos.

Que el certificado haya sido alterado o falsificado.

El oro llegó desde La Paz

Las primeras investigaciones indican que el cargamento fue trasladado desde La Paz hasta Santa Cruz por una empresa de seguridad.

Posteriormente, debía ser embarcado en un vuelo chárter con destino a Dubái, uno de los principales centros internacionales de comercio de metales preciosos.

La mercadería correspondería a una empresa registrada y con Número de Identificación Tributaria. Sin embargo, las autoridades todavía verifican si cumplió todos los requisitos exigidos para la exportación.

Una persona fue aprehendida

El responsable de gestionar o acompañar el trámite administrativo fue identificado por sus iniciales como Adrián L. R.

El hombre fue conducido a dependencias policiales y permanece aprehendido mientras brinda su declaración y se verifica su participación en el procedimiento.

Según la información preliminar, aseguró que la empresa cumplió los trámites y que el traslado del oro se realizó mediante una compañía de seguridad.

La aprehensión no representa una sentencia ni confirma que el cargamento tenga origen ilícito. Las responsabilidades deberán ser establecidas por la Fiscalía.

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