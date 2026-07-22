Transportistas de Cochabamba protestan tras conocer observaciones a kits de conversión a GNV

El Transporte Libre y Federado de Cochabamba protagonizó este miércoles una protesta en instalaciones de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), ubicada en la avenida Villazón, para exigir la entrega de kits y cilindros necesarios para la conversión de sus vehículos a GNV.

La movilización se realizó debido a que el proceso de distribución de estos equipos, previsto para comenzar este 22 de julio, no se inició porque existen observaciones a la adjudicación de los kits en el mercado nacional.

El secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, cuestionó que los transportistas hayan sido informados de este problema recién dos días antes del inicio previsto del proceso.

“Se acordó que desde el 22 de julio se comenzaría con la distribución de kits y cilindros para la conversión de GNV, pero nos enteramos hace dos días que hay observaciones a la adjudicación”, señaló.

Orellana informó que más de mil transportistas aguardan la reanudación del proceso y advirtió que muchos conductores ya realizaron importantes inversiones para adaptar sus vehículos.

“Los compañeros han comprado motores de 50 a 60 mil bolivianos con deudas para hacer la conversión”, afirmó.

El dirigente señaló que la situación genera preocupación en el sector, debido a que, tras la eliminación de la subvención a los combustibles, trabajar con diésel representa un alto costo para los transportistas.

Piden una solución inmediata

El sector solicitó una reunión con el director nacional de GNV, a través de la Confederación de Choferes de Bolivia, para buscar una solución a las observaciones y agilizar la reanudación de las conversiones.

“No podemos esperar más tiempo, ese es el problema”, sostuvo Orellana, quien aseguró que la protesta busca que las autoridades atiendan la demanda del transporte y garanticen la continuidad del proceso de conversión a GNV.

Mira la programación en Red Uno Play