Cumbre Minera cambia de rumbo tras incidentes y abre mesas de trabajo

La Cumbre Nacional Minera comenzó este miércoles bajo una nueva modalidad de trabajo, con la instalación de mesas técnicas en el Ministerio de Minería, luego de los incidentes que obligaron a suspender la inauguración prevista el día anterior.

La primera reunión se desarrolló con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), donde se abordaron temas relacionados con la futura Ley Minera, entre ellos las garantías para las empresas estatales, privadas, cooperativas y autogestionarias. Sin embargo, tras aproximadamente una hora de diálogo, los dirigentes declararon un cuarto intermedio para reorganizar el trabajo.

Los representantes de la Fstmb señalaron que el proceso debe ofrecer respuestas concretas al sector y garantizar una mejor organización antes de retomar las reuniones.

Fencomin rechaza nueva modalidad

Entretanto, Fencomin mantuvo su rechazo a la forma en que se desarrolla el proceso y cuestionó el protagonismo de algunas federaciones cooperativistas, a las que acusó de influir en las decisiones del Gobierno.

"No es que Fencomin ha querido o ha destrozado esta cumbre. Son algunas autoridades, altos ministros, que no entienden qué es la institucionalidad", afirmó el dirigente de la organización, Josué Cari Cari.

Ley Minera y su elaboración con sectores

Por su parte, el ministro de Minería, Marco Calderón, explicó que la modificación de la metodología busca evitar nuevos enfrentamientos y generar un espacio de diálogo más ordenado entre todos los actores del sector.

"No se trata de sacar la Ley Minera en tres días, eso no es posible", sostuvo la autoridad.

Mientras tanto, desde la oposición surgieron críticas al proceso. La diputada Lissa Claros, de Alianza Libre, consideró que la cumbre "está destinada al fracaso" debido a las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones mineras, además de las disputas internas entre los propios cooperativistas.

Desde el oficialismo rechazaron esa postura y defendieron la continuidad del diálogo, asegurando que el objetivo es construir consensos para impulsar una reforma integral de la Ley de Minería mediante reuniones sectoriales antes de convocar nuevamente a la cumbre nacional.

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