Rodrigo Paz pide apoyo legislativo para obras en carreteras

El presidente, Rodrigo Paz, pidió a diputados y senadores acompañar con su voto la aprobación de los recursos destinados a proyectos carreteros y de desarrollo para los Yungas de La Paz, durante el acto de entrega de 772 títulos agrarios en el municipio de Chulumani.

El mandatario sostuvo que su Gobierno consiguió financiamiento internacional para obras en la región, pero remarcó que la ejecución dependerá también del respaldo legislativo.

“Yo traigo la platita, si ellos votan, la obra llega”, afirmó Paz, al pedir a alcaldes, autoridades locales y organizaciones sociales hablar con sus representantes en la Asamblea Legislativa.

Anuncia recursos para carreteras

Durante su discurso, Paz informó que se tienen recursos confirmados para invertir cerca de Bs 1.400 millones en carreteras para los Yungas.

Explicó que se priorizará el eje troncal de ingreso a la región y luego los ramales hacia distintos municipios. Además, señaló que para la ruta Unduavi–Chulumani se tienen asegurados más de Bs 300 millones.

“Algunos prometieron, pero dejaron sin plata. Dijeron: la vamos a hacer, pero ¿y los billetes? Porque esto es pagando”, sostuvo el jefe de Estado.

“No me importa el color político”

Paz aseguró que las obras deben ser encaradas de manera conjunta y que no hará distinción por afinidad política entre autoridades nacionales, departamentales o municipales.

“A mí no me importa el color político. Si todos trabajamos conjuntamente, la obra la inauguramos entre todos”, señaló.

El presidente pidió evitar celos políticos y afirmó que las inversiones deben responder a las necesidades de la población.

Entrega de 772 títulos agrarios

En el acto, el Gobierno entregó 772 títulos agrarios a beneficiarios de Chulumani y comunidades de la región.

Paz afirmó que varios documentos habían sido firmados hace años, pero no fueron entregados oportunamente, por lo que cuestionó el uso político de la titulación de tierras.

“Me sorprende que de estos títulos varios fueron firmados hace 10, 15 años. O sea, usaban títulos para utilizarte políticamente”, manifestó.

Seguridad jurídica para producir

El mandatario sostuvo que la entrega de títulos debe permitir a las familias contar con seguridad jurídica sobre sus tierras y avanzar en actividades productivas.

“Lo que van a recibir es suyo, ya nadie se los quita, ya no hay chantaje político, ya no hay persecución política”, afirmó.

Paz agregó que, con la tierra titulada, corresponde impulsar producción, negocios y desarrollo local.

Pide respaldo a leyes de hidrocarburos y minería

Paz también pidió apoyo para futuras normas de hidrocarburos y minería, al afirmar que La Paz tiene potencial gasífero y minero.

Sostuvo que el departamento debe beneficiarse de sus recursos naturales mediante regalías y proyectos de desarrollo regional.

“Ayúdenme a defender la ley de hidrocarburos y de minería para que la platita que se genere en la región se quede en la región”, expresó.

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