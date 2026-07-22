El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció este miércoles sobre el hallazgo de aproximadamente 189 kilos de oro no declarado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, que presuntamente iban a ser trasladados a Dubái en un vuelo privado. A través de sus redes sociales, cuestionó el impacto que este tipo de hechos tiene sobre los recursos del país y pidió una investigación exhaustiva.

“Es difícil no salir a criticar lo que está pasando. Hoy Santa Cruz vuelve a estar en todas las portadas nacionales, y no por nuestro trabajo, nuestra producción o nuestro crecimiento: por corrupción”, escribió la autoridad departamental.

Velasco sostuvo que el oro que sale ilegalmente del país representa una pérdida millonaria para Bolivia y para Santa Cruz, al impedir el ingreso de recursos destinados a obras y servicios públicos.

“El oro que sale ilegalmente de Bolivia se convierte en hospitales, escuelas, caminos y oportunidades que nunca llegarán a nuestra gente; son millones de bolivianos que Santa Cruz no recibirá por regalías”, afirmó.

En su publicación también hizo referencia al operativo realizado en Viru Viru, donde fue encontrada una carga de aproximadamente 189 kilos de oro no declarado con destino a Dubái. Recordó que una persona fue aprehendida y que el Ministerio Público ya inició las investigaciones.

La autoridad exigió que se determine con precisión cuánto dejó de percibir Santa Cruz y el país por concepto de regalías y que se transparente el monto de los recursos presuntamente evadidos.

Asimismo, señaló que el contrabando de minerales, la minería ilegal y la falsificación de documentos afectan a todo el país al reducir los ingresos destinados a departamentos y municipios productores, además de debilitar la confianza en las instituciones.

En ese contexto, pidió al Ministerio Público, a la Aduana Nacional, al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), a la Policía Boliviana y a las autoridades aeroportuarias esclarecer el origen y la propiedad del oro, verificar la autenticidad de la documentación presentada, establecer si se pagaron las regalías e impuestos correspondientes, investigar la actuación de los funcionarios encargados de los controles y determinar si existe una red dedicada al tráfico ilegal de minerales.

Velasco también anunció que la Gobernación de Santa Cruz se adherirá a todas las investigaciones que correspondan y brindará apoyo institucional y técnico para contribuir al esclarecimiento del caso "hasta las últimas consecuencias, sin privilegios ni encubrimientos".

Finalmente, remarcó que Santa Cruz “no puede convertirse en una ruta de salida para actividades ilícitas” y sostuvo que, por tratarse de una puerta internacional de Bolivia, el aeropuerto de Viru Viru debe garantizar controles con legalidad, transparencia y seguridad.

Las declaraciones del gobernador se producen luego de que este miércoles autoridades del aeropuerto de Viru Viru hallaran cerca de 189 kilos de oro que presuntamente eran transportados de manera irregular hacia Dubái en un vuelo privado. El caso es investigado por el Ministerio Público.

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