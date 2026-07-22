Transporte Libre y Federado de Cochabamba se declaran en emergencia por falta de kits de conversión a GNV

El sector del transporte libre y federado de Cochabamba se encuentra en estado de emergencia y este miércoles llevó a cabo una protesta en las puertas de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV). La medida responde al incumplimiento en la llegada de los kits de conversión, un retraso que mantiene a la espera a más de mil vehículos y genera un perjuicio económico directo a los conductores.

Ante esta problemática, el transporte libre convocó a un ampliado departamental para este jueves, donde evaluarán las medidas a tomar frente a una acumulación de factores adversos que afectan la labor diaria de los choferes.

Entre los principales reclamos que motivan el estado de emergencia destacan:

Falta de kits de conversión a GNV: Demoras que paralizan el proceso para más de un millar de motorizados que buscan migrar al sistema de gas natural.

Desabastecimiento de combustibles: Continúan los problemas de transitabilidad y el perjuicio generado por las largas filas para la adquisición de gasolina y diésel.

Los dirigentes del autotransporte advirtieron que radicalizarán sus medidas de presión si las autoridades nacionales y departamentales no brindan soluciones inmediatas al abastecimiento de carburantes y a la dotación de los equipos de conversión vehicular.

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