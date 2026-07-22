“Ya no podemos aguantar más”: Transporte Libre pide volver al tipo de cambio fijo por la subida del dólar

El Transporte Libre manifestó su preocupación por el impacto que está generando el incremento de la cotización del dólar en Bolivia y planteó el retorno a un tipo de cambio fijo, al considerar que el actual esquema flexible ha provocado una constante variación que encarece los costos del sector y afecta a la economía en general.

El dirigente nacional del Transporte Libre, Jhony Valdivia, afirmó que la falta de estabilidad cambiaria está perjudicando tanto a transportistas como a comerciantes, quienes enfrentan mayores costos para la adquisición de insumos y el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

“No hay una banda fija, estamos mucho dilatando esto, aumentando, incrementando, donde realmente nuestra devaluación se viene al pique. Los comerciantes están sufriendo, el transportista está sufriendo”, sostuvo el dirigente.

Valdivia aseguró que la economía aún no evidencia una recuperación sostenida y advirtió que el sector atraviesa una situación crítica debido al incremento de sus gastos operativos.

“Nuestras deudas, estamos realmente agotados, ya no podemos aguantar mucho más y no sé qué es lo que el Gobierno está esperando. Lo que quiere parece que es una convulsión social con anticipación”, expresó.

Las declaraciones surgen en una jornada en la que el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio referencial del dólar flexible en Bs 11 para este miércoles 22 de julio, la cotización más alta registrada desde la implementación de este régimen cambiario.

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense llegó a comercializarse hasta en Bs 11,15 para la venta, mientras que las plataformas de intercambio de USDT registraban una cotización cercana a Bs 11,37 para la compra y Bs 11,36 para la venta, reflejando la persistente presión sobre el mercado cambiario.

Ante este escenario, el Transporte Libre insiste en la necesidad de adoptar medidas que otorguen mayor estabilidad al tipo de cambio, argumentando que la volatilidad del dólar está repercutiendo directamente en las cotizaciones, el costo de los repuestos, los combustibles, los insumos y otros gastos que enfrenta diariamente el sector.

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