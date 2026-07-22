Gobierno, Gobernación y Alcaldía unen esfuerzos para reactivar Centro de Radioterapia

En una nueva jornada de evaluación sobre el estado de la salud pública en la región, autoridades de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), el Ministerio de Salud, la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba realizaron hoy una inspección conjunta a la paralizada obra del Centro de Radioterapia. Durante el recorrido, las tres instancias de gobierno reafirmaron su compromiso de agilizar las gestiones administrativas para retomar la construcción y priorizar su entrega.

Las autoridades recorrieron los diferentes ambientes para constatar el avance técnico del proyecto. Entre los pendientes más críticos se encuentra el emplazamiento del acelerador lineal, un equipo clave para el tratamiento oncológico que quedó a medias tras la interrupción de los trabajos.

Un conflicto judicial de más de un año y medio

La obra lleva más de un año y medio en completo abandono debido a un litigio legal con la empresa constructora que asumió inicialmente el proyecto. La directora ejecutiva de la AISEM, Daniela Quiroga, explicó que el destrabe de los trabajos depende de una resolución legal que actualmente radica en la ciudad de Sucre.

"Nosotros estamos como gobierno central haciendo todo lo posible para encaminar el proyecto porque sabemos la necesidad que tiene la población de Cochabamba (...). El proyecto nace con un decreto supremo del año 2018 y se ha comenzado a ejecutar desde el 2022, y ha habido una paralización justamente por un contencioso que tenemos en proceso. No se le está dando continuidad porque hay que esperar el tema judicial, que haya una definición", aclaró Quiroga.

A raíz de esta situación, las autoridades evitaron dar fechas precisas de entrega, supeditando cualquier cronograma oficial al fallo de las instancias judiciales.

Incremento de costos por el equipamiento médico

Además del freno judicial, el proyecto enfrenta un importante desfase económico respecto al presupuesto asignado inicialmente. Desde la AISEM indicaron que el Gobierno central muestra predisposición para incrementar el techo presupuestario del proyecto, considerando la variación en los costos de adquisición de la tecnología médica.

"El decreto supremo tenía un techo presupuestario. Ustedes saben que los últimos tres años en el anterior gobierno han pasado... bueno, todos conocemos lo que ha pasado con el dólar; entonces un tomógrafo que antes costaba 7 millones de bolivianos, ahora te llega a costar 14 millones. O sea, todo el equipamiento ha doblado de precio", argumentó la titular de la AISEM.

A pesar de los obstáculos, la Secretaría Municipal de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, la Gobernación y la AISEM destacaron la importancia de mantener una mesa de trabajo coordinada para no perder la continuidad de los trámites.

El objetivo común de los tres niveles de estado es garantizar la puesta en marcha de esta infraestructura especializada, destinada a brindar una atención oportuna y de calidad a miles de pacientes con cáncer en el departamento.

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