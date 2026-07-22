¡Peligro en plena avenida Grigotá! Roban rejillas de alcantarillas y vecinos temen accidentes

La denuncia llegó desde la zona de la avenida Grigotá, donde vecinos alertaron sobre el robo de rejillas de alcantarillas que dejó peligrosos espacios abiertos a pocos centímetros de una de las vías más transitadas del sector.

Son dos alcantarillas ubicadas cerca del segundo anillo de Grigotá, un punto donde diariamente circulan vehículos, motociclistas y peatones, quienes ahora deben extremar precauciones para evitar accidentes.

“Para algún distraído puede ser muy peligroso. Se han visto videos de personas que caen en este tipo de huecos, por eso hay que estar muy atentos”, señaló una vecina del lugar.

Los habitantes aseguran que el problema no es nuevo y que el robo de rejillas se repite constantemente en diferentes sectores de la ciudad.

“No es la única parte donde está así. Todo el tiempo roban y esto se vuelve un problema para los vecinos. Trabajo en esta zona hace tres años y pasa seguido. Incluso más adelante hay otra alcantarilla donde también se han llevado la rejilla varias veces”, relató otra ciudadana.

Los vecinos cuestionan la falta de control y piden mayor vigilancia para evitar que estos hechos continúen.

“Debería haber más control, más atención por parte de las autoridades. No puede ser que estas cosas pasen y queden así”, manifestó otro vecino.

El principal temor está en los motociclistas y vehículos pequeños, ya que una caída dentro de estos espacios podría provocar accidentes graves.

“Exactamente, los motociclistas son los más expuestos. Incluso una camioneta un día metió una de sus ruedas ahí. Es peligroso para todos los vehículos, pero especialmente para los que tienen llantas más pequeñas”, explicó un vecino.

Según los residentes, la falta de estas estructuras lleva bastante tiempo y representa una amenaza constante para quienes transitan por el lugar.

“Es sumamente peligroso. Uno puede pasar distraído y sufrir un accidente. Los vecinos también debemos estar atentos, pero las autoridades tienen que dar una solución”, agregó.

Mientras esperan la reposición de las rejillas, los ciudadanos recomiendan circular con precaución por la zona para evitar incidentes.

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