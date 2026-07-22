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¿Los viste? Seis mascotas buscan volver a casa y sus familias piden ayuda

Sus familias difundieron sus fotografías y características con la esperanza de recibir información que permita encontrarlas y lograr su reencuentro.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/07/2026 14:30

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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Familias paceñas difundieron la búsqueda de seis mascotas extraviadas con la esperanza de reencontrarse con ellas y solicitaron el apoyo de la población para obtener información sobre su paradero.

Entre los animales reportados como desaparecidos se encuentra Negrita, una perrita de tamaño mediano que se perdió el 6 de julio en la carretera a Copacabana, comunidad Chonkarpata, mientras recibía tratamiento médico. También es buscado Poppy, un perro tipo husky que desapareció el 10 de julio en la plaza Cerqueta, en Pampahasi.

La lista incluye además a Max, un golden retriever extraviado en Alto San Antonio; Ron, un gato de tres años perdido en la zona de Sopocachi; Ino, una perrita pequeña con un tatuaje en la oreja izquierda como señal de identificación; y otra perrita llamada Negrita, de 11 años, desaparecida en la avenida Esteban Arce de la zona Copacabana.

Los propietarios pidieron a la ciudadanía comunicarse a los números de contacto difundidos en caso de haber visto a alguno de los animales, recordando que cualquier dato puede ser determinante para que regresen a sus hogares.

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