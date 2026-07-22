Piden ampliar cupos para el servicio premilitar ante largas filas en El Alto

Jóvenes y padres de familia solicitaron al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Educación ampliar los cupos para el servicio premilitar, debido a la alta demanda registrada en el cuartel Ingavi de la ciudad de El Alto, donde decenas de postulantes permanecen en largas filas desde hace varios días.

Hasta diez días esperando por un cupo

Las familias denunciaron que algunos aspirantes llevan hasta diez días esperando una oportunidad para obtener un cupo, por lo que incluso instalaron carpas en los alrededores del recinto militar para conservar su lugar.

Uno de los padres explicó que el comandante del cuartel les informó que la decisión de habilitar más plazas no depende de esa unidad militar.

"Estamos acá desde el anterior domingo, ya son 10 días. El comandante ha sido bastante flexible, pero esto depende del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación", afirmó.

Por su parte, los jóvenes aseguraron que mantendrán la vigilia hasta recibir una respuesta favorable. "Queremos hacer el premilitar, nos sentimos muy emocionados por servir a la patria, pero vamos a seguir haciendo fila y peleando por esta causa", expresó uno de los postulantes.

Mientras esperan una determinación de las autoridades, los padres de familia insistieron en que se autorice la ampliación de cupos para que más estudiantes puedan acceder al servicio premilitar en esta gestión.

Mira la programación en Red Uno Play