Filas por diésel afectan el transporte y reducen operaciones al 50% en la Terminal de Buses de Cochabamba

Las largas filas para acceder a diésel persisten en Cochabamba y afectan tanto a transportistas como a pasajeros. En la avenida 6 de Agosto, varios buses, camiones, vehículos de encomiendas y motorizados particulares permanecen estacionados durante horas e incluso días a la espera de cargar combustible.

Conductores relataron que deben permanecer entre dos y tres días en las filas, que se extienden por varias cuadras.

Terminal opera al 50% de su capacidad

La escasez de diésel también repercute en la Terminal de Buses de Cochabamba, que actualmente opera aproximadamente al 50% de su capacidad, debido a la reducción de vehículos disponibles para realizar viajes interdepartamentales.

La menor disponibilidad de transporte afecta directamente a los pasajeros, quienes deben enfrentar menos frecuencias y un incremento en el costo de los pasajes.

Pasajes registran fuertes incrementos

Usuarios señalaron que el precio de los pasajes aumentó considerablemente. Un pasajero relató que el viaje de Cochabamba a La Paz cuesta entre Bs 160 y Bs 180.

En tanto, los pasajes hacia Sucre y Potosí habrían llegado hasta Bs 200, lo que representa un incremento significativo respecto a las tarifas habituales.

La falta de combustible también ha reducido la cantidad de viajes ofertados y generado dificultades para quienes necesitan trasladarse a otros departamentos.

Las largas filas en los surtidores de Cochabamba se repiten desde hace aproximadamente un mes. La situación continúa generando preocupación entre los transportistas, mientras la falta de diésel afecta la circulación de buses y el normal funcionamiento del transporte interdepartamental.

La situación también impacta en el transporte de carga y en los vehículos que trasladan encomiendas, que deben permanecer varios días a la espera de combustible.

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