Concejo Municipal de Cochabamba abre punto de acopio para enviar ayuda urgente a Tarija

En un firme gesto de solidaridad interdepartamental, el Concejo Municipal de Cochabamba anunció el inicio de una campaña de recolección de víveres e insumos de emergencia destinados a los bomberos voluntarios y familias afectadas por los voraces incendios forestales que asolan al departamento de Tarija.

La iniciativa, coordinada directamente con el Concejo Municipal de Tarija, mantendrá habilitadas las instalaciones del ente deliberante cochabambino como centro de acopio durante las próximas dos semanas, finalizando el próximo 10 de agosto.

Puertas abiertas para la solidaridad

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, hizo un llamado abierto a toda la ciudadanía para sumarse a esta causa y aportar con lo que esté a su alcance.

"El Concejo Municipal de Cochabamba ha iniciado hoy una campaña y en coordinación con el Concejo Municipal de Tarija para recolectar una serie de productos que puedan aliviar en este momento esa fatiga que seguramente tienen todos los bomberos voluntarios y también asistir a las familias que han sido afectadas...", informó Noya.

Las puertas de las oficinas del Concejo, ubicadas en la Plaza Principal, estarán abiertas para recibir donaciones en el horario continuo de 8:00 a 16:00.

¿Qué se necesita con urgencia?

Los concejales enfatizaron que el envío de insumos se realizará de manera paulatina a medida que lleguen las donaciones, garantizando así un flujo continuo de ayuda para los equipos de respuesta en Tarija.

Entre los requerimientos prioritarios solicitados por las autoridades se encuentran:

Suministros de primera necesidad: Agua embotellada y raciones secas (alimentos no perecederos).

Insumos médicos: Colirios para la irritación ocular, botiquines de primeros auxilios y pomadas especializadas para quemaduras.

Equipamiento táctico y de protección para bomberos: Barbijos y filtros 100. Guantes de cuero y botas de combate. Herramientas de sofocación como batefuegos y tomas de agua.



"Es muy importante que demostremos compromiso, responsabilidad y solidaridad entre hermanos bolivianos", señalaron las autoridades municipales, confiando en que la población cochabambina acudirá al llamado para apoyar a quienes hoy arriesgan su vida en el frente de fuego.

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