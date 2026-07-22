Envían a detención domiciliaria a tres policías por la muerte de un reo en Chonchocoro

Tres policías encargados de la seguridad del penal de Chonchocoro fueron enviados a detención domiciliaria por 90 días, acusados de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y asesinato, en el marco de la investigación por la muerte de un interno brasileño vinculado al PCC.

Policías enfrentan sanciones

Según se informó tras la audiencia cautelar, los efectivos no podrán desempeñar funciones mientras dure la investigación. Además, este jueves otros tres policías serán convocados para ampliar sus declaraciones, ya que se presume que algunos de ellos habrían permitido la salida del reo de su celda sin la autorización correspondiente.

Paralelamente, durante una requisa en los dormitorios de los uniformados investigados se hallaron un arma de fuego, bebidas alcohólicas y presunta marihuana, elementos que fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público.

"Se ha hecho la requisa a los sospechosos y se encontraron muchas cosas. Eso está bajo conocimiento del señor fiscal", informó Daniel Mérida, director general de Régimen Penitenciario.

Las investigaciones también fueron ampliadas a todos los policías que se encontraban de turno el día del hecho, quienes deberán prestar declaración para esclarecer cómo el interno llegó a tener en su poder un arma de fuego y una granada de guerra.

Refuerzan seguridad en cárceles del país

También y tras el incidente, Mérida anunció un refuerzo permanente de la seguridad en Chonchocoro y otros recintos carcelarios. Entre las medidas se dispuso el incremento de efectivos, la instalación de más cámaras de vigilancia y el mejoramiento de la iluminación.

"Este refuerzo no va a ser temporal, va a ser permanente. En Chonchocoro se ha aumentado con 20 policías y en Calahuma se incorporaron 10 más", señaló.

El interno brasileño murió abatido durante el operativo registrado el pasado domingo y otra persona resultó herida por impacto de bala, permaneciendo internada en el Hospital de Clínicas.

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