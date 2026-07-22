Una mujer de entre 26 y 27 años fue aprehendida en la ciudad de El Alto por presuntamente comercializar marihuana camuflada entre productos que ofrecía al público en una concurrida zona comercial.

El comandante regional de la Policía, Fernando Rojas, informó que el operativo se realizó en inmediaciones de Villa Dolores y Villa Lizardo Pérez, un sector utilizado con frecuencia para la entrega de productos comercializados por redes sociales.

Operativo por denuncia de vecinos

Durante la intervención, los efectivos hallaron tres bolsas con una sustancia verduzca con características de marihuana, ocultas entre los artículos que la mujer ofrecía a los compradores.

"Esta persona ha utilizado hábilmente como una máscara la venta de otros productos, donde encontramos camufladas estas bolsas con una sustancia verduzca con características de marihuana", explicó Rojas.

La autoridad indicó que la Policía ya contaba con denuncias sobre la actividad ilícita de la sospechosa, por lo que se organizó un operativo que permitió sorprenderla en flagrancia.

Analizarán sustancias ilícitas

Las sustancias serán sometidas a pruebas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), instancia que continuará con la investigación y definirá la imputación correspondiente.

"Cada bolsa aparentemente la vendía entre Bs 70 y Bs 90, estamos tras la persona que le proveía la sustancia", añadió el jefe policial.

La Policía también investiga al presunto distribuidor de la droga, mientras advirtió que el punto de venta se encontraba cerca de unidades educativas e institutos, lo que incrementa la preocupación por el riesgo para los jóvenes de la zona.

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