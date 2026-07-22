La Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para identificar y aprehender a las personas que participaron en el linchamiento de Jhomer Pachacopa, de 31 años, conocido como “Payasito 13”, quien era el principal acusado del asesinato del pastor evangélico Edwin Mollo en Shinahota.

Según el reporte policial, una turba irrumpió en la Estación Policial Integral de Shinahota, sobrepasó a los efectivos y sacó al detenido de las celdas. Posteriormente, el hombre fue golpeado y quemado.

Debido a la gravedad de sus heridas, Pachacopa fue trasladado hacia Cochabamba, pero falleció durante el trayecto.

Investigan un nuevo asesinato

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que se abrió una investigación por el delito de asesinato contra las personas que resulten responsables del linchamiento.

La pesquisa contempla la identificación de posibles autores materiales, intelectuales y encubridores. De acuerdo con las autoridades, más de 300 personas estarían implicadas en el hecho.

“Los ciudadanos no pueden aplicar una justicia comunitaria como quieren ellos hacer”, afirmó Peralta.

El jefe policial señaló que, pese al denominado “pacto de silencio” que suele presentarse en algunas comunidades, los investigadores realizarán las pesquisas para identificar a los responsables.

Fiscalía cuestiona la justicia por mano propia

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en municipios del Trópico y cuestionó la aplicación de justicia por mano propia.

“Llama la atención que en los municipios del Trópico de Cochabamba se esté generando una suerte de justicia por mano propia”, sostuvo.

Tejerina explicó que estos hechos interrumpen las investigaciones de la Policía y el Ministerio Público y generan un nuevo proceso penal, en este caso por la muerte de la persona que estaba siendo investigada por otro delito.

Pachacopa había sido aprehendido como principal sospechoso del asesinato del pastor Edwin Mollo, quien fue atacado con un arma de fabricación casera el domingo, dentro de una iglesia evangélica de Shinahota.

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