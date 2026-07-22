¿Quién es el hombre aprehendido con cuatro maletas de oro y por qué delitos es investigado?

Un hombre de 22 años, identificado como Adrián L. R., fue aprehendido tras ser sorprendido con cuatro maletas tipo caja de herramientas que contenían un cargamento de oro, valuado preliminarmente en más de 20 millones de dólares, durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Según la información proporcionada por las autoridades, el cargamento había llegado desde La Paz mediante una empresa de seguridad y tenía como destino final Dubái. Sin embargo, durante los controles aeroportuarios se detectaron observaciones en la documentación presentada para la exportación del mineral, lo que motivó la intervención policial.

El fiscal especializado en lucha contra la corrupción pública, Gomer Padilla, informó que las cuatro maletas fueron secuestradas y precintadas para determinar con exactitud su contenido y el peso del oro.

“La hemos secuestrado y precintado con la finalidad de determinar qué es lo que contienen precisamente y, de acuerdo a eso, darle una información precisa y certera”, señaló la autoridad.

Consultado sobre el peso del cargamento, Padilla indicó que esa información será establecida durante los actos investigativos.

“Eso se va a determinar. Es por eso que estamos empezando los actos investigativos y, a medida que avancemos, se dará la información correspondiente”, afirmó.

Tras el operativo, tanto el aprehendido como las maletas fueron trasladados a dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde se realizará el desprecintado del equipaje bajo dirección del Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración preliminar del investigado, él únicamente cumplía funciones de transporte del cargamento, que debía ser enviado desde Santa Cruz hasta Dubái. No obstante, la Fiscalía busca establecer quién es el verdadero propietario del oro y si la documentación presentada para la exportación cumplía con los requisitos legales.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada de Lucha contra la Corrupción Pública, que abrió un proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico o venta ilegal de minerales, sin descartar que puedan incorporarse otras figuras penales conforme avancen las pericias.

Asimismo, las autoridades esperan informes del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) para verificar la legalidad del proceso de comercialización y exportación del mineral.

Mientras tanto, el cargamento permanece bajo custodia de las autoridades y el joven continúa en celdas policiales, donde deberá ampliar su declaración antes de que la Fiscalía defina su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play