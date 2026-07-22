Durante un recorrido por hospitales municipales, el burgomaestre Mamen Saavedra increpó al personal administrativo movilizado y sentenció que quienes no trabajen este jueves perderán sus fuentes laborales, abriendo paso a contrataciones abiertas.
22/07/2026 16:35
Escuchar esta nota
En medio de la tensión generada por un paro del personal administrativo en hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel, el alcalde municipal Manuel Saavedra recorrió las instalaciones de un hospital de segundo nivel para exigir el reanudamiento de la atención a los vecinos y lanzó un ultimátum a los funcionarios movilizados.
El alcalde Saavedra advirtió que el personal administrativo que no se encuentre en su puesto de trabajo a primera hora de este jueves será destituido de manera inmediata y sus contratos quedarán anulados.
En caso de persistir la medida de presión, la autoridad anunció que el día viernes abrirá una licitación pública para contratar a nuevas personas que deseen trabajar y garantizar la atención médica.
Durante su recorrido, el burgomaestre increpó a un representante del directorio sindical, cuestionando los motivos del paro cuando los sueldos y el bono de vacunación ya fueron cancelados por el municipio en los plazos correspondientes. Por su parte, el sector sindical argumentó que la medida responde a determinaciones de la federación bajo consignas de solidaridad gremial, pese a reconocer que los pagos salariales ya se encuentran al día.
Saavedra enfatizó que se respeta el derecho a la protesta justa, pero reprochó los paros abusivos que dejan a la población cruceña sin servicios de salud esenciales.
Mira la programación en Red Uno Play