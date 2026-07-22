En medio de la tensión generada por un paro del personal administrativo en hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel, el alcalde municipal Manuel Saavedra recorrió las instalaciones de un hospital de segundo nivel para exigir el reanudamiento de la atención a los vecinos y lanzó un ultimátum a los funcionarios movilizados.

El alcalde Saavedra advirtió que el personal administrativo que no se encuentre en su puesto de trabajo a primera hora de este jueves será destituido de manera inmediata y sus contratos quedarán anulados.

En caso de persistir la medida de presión, la autoridad anunció que el día viernes abrirá una licitación pública para contratar a nuevas personas que deseen trabajar y garantizar la atención médica.

Durante su recorrido, el burgomaestre increpó a un representante del directorio sindical, cuestionando los motivos del paro cuando los sueldos y el bono de vacunación ya fueron cancelados por el municipio en los plazos correspondientes. Por su parte, el sector sindical argumentó que la medida responde a determinaciones de la federación bajo consignas de solidaridad gremial, pese a reconocer que los pagos salariales ya se encuentran al día.

Saavedra enfatizó que se respeta el derecho a la protesta justa, pero reprochó los paros abusivos que dejan a la población cruceña sin servicios de salud esenciales.

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