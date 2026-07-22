Deuda externa pública de Bolivia llega a $us 14.357,7 millones a junio de 2026

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el saldo de la deuda externa pública alcanzó los $us 14.357,7 millones al 30 de junio de 2026, según el informe publicado este 22 de julio.

De acuerdo con la publicación, esta cifra es mayor en $us 193,4 millones en comparación con el saldo registrado al 31 de diciembre de 2025, cuando la deuda externa pública llegó a $us 14.164,3 millones.

Pago por servicio de deuda

El documento señala que, por el servicio de la deuda externa pública, Bolivia pagó $us 1.284,9 millones en el primer semestre de 2026.

De ese total, $us 977,4 millones correspondieron a capital y $us 307,5 millones a intereses y comisiones.

Transferencias netas negativas

El informe también indica que las transferencias netas, es decir, los desembolsos externos menos las amortizaciones, alcanzaron un saldo negativo de $us 67 millones.

Además, durante el primer semestre de 2026 se contrataron cuatro préstamos y se realizó la emisión de títulos de deuda por un total de $us 1.322,3 millones.

Composición de la deuda

De acuerdo con el gráfico incluido en la publicación del BCB, la deuda externa pública a junio de 2026 está compuesta principalmente por deuda multilateral, que alcanza $us 10.110,6 millones.

Le siguen los títulos de deuda, con $us 2.286,9 millones; la deuda bilateral, con $us 1.908 millones; y la deuda con acreedores privados, con $us 52,2 millones.

Evolución desde 2016

El reporte muestra que la deuda externa pública pasó de $us 7.001,6 millones en 2016 a $us 14.357,7 millones en junio de 2026.

Entre los últimos registros, el saldo fue de $us 13.345,4 millones en 2024, $us 14.164,3 millones en 2025 y $us 14.357,7 millones al cierre del primer semestre de 2026.

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