¿Se viene una nueva escalada del dólar? Economista explica qué está pasando

El gerente de Proyectos y encargado del Observatorio Económico de la ICAM, Gastón Malpartida, advirtió que la falta de divisas y la ausencia de información clara sobre el ingreso de recursos al país están generando incertidumbre, elevando el precio del dólar y encareciendo los productos importados.

El economista explicó que las importaciones se realizan en dólares y que el incremento del tipo de cambio obliga a los empresarios a pagar más por la misma cantidad de productos.

“Si no tienes una realidad clara de a cuánto podría llegar, obviamente ese margen se achica”, señaló.

Ante esta situación, los importadores deben elevar los precios finales para reponer su mercancía o, en algunos casos, reducir sus operaciones.

Falta de divisas presiona al dólar

El economista atribuyó el alza del dólar a la escasez de divisas y a la falta de fechas concretas sobre el ingreso de recursos provenientes de préstamos internacionales y de la venta de minerales.

También mencionó que continúa el cronograma de devolución de dólares a los ahorristas, lo que mantiene la demanda de la moneda estadounidense.

El alza también afecta a los exportadores

Malpartida explicó que el incremento del tipo de cambio, que inicialmente podía favorecer a los exportadores, también genera mayores costos porque muchos productos destinados al mercado externo utilizan insumos importados.

“Estamos en un tema de juego de balance”, sostuvo, al señalar que el exportador puede beneficiarse del tipo de cambio, pero al mismo tiempo enfrenta un encarecimiento de sus costos de producción.

El representante de la ICAM afirmó que el escenario actual puede generar una espiral inflacionaria, debido a que el incremento del dólar encarece los productos y reduce el poder adquisitivo de la población. Ante el aumento de precios, los consumidores están optando por productos alternativos o nacionales.

Pide información y coordinación

Malpartida consideró que el Gobierno debe brindar información clara sobre su plan económico y coordinar las medidas relacionadas con el tipo de cambio, la devolución de dólares y el ingreso de divisas. “Si tú quieres hacer este tipo de movimientos, tienes que coordinar todos los movimientos”, afirmó.

También cuestionó la falta de claridad en algunas normas sobre la devolución de dólares, situación que, según dijo, genera confusión entre ahorristas e inversionistas.

El economista advirtió que, si se mantienen las actuales condiciones de escasez de divisas y alta demanda, el precio del dólar podría continuar en ascenso.

“El importador no tiene una manera de calcular su estudio de mercado”, señaló, y remarcó que la incertidumbre dificulta la planificación de las empresas y puede provocar una reducción en el consumo de productos que no son de primera necesidad.



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