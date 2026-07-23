Ministro sustenta en Cámara de Diputados préstamo del BID por $us 500 millones

Este miércoles el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, presentó ante la Cámara de Diputados los alcances del Proyecto de Ley N.º 450/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo N.º 6131/OC-BO, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El financiamiento asciende a un monto total de $us 500 millones y será destinado a la ejecución del Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.

Recursos para protección social

Según el Ministerio de Economía, el crédito busca consolidar políticas públicas orientadas a proteger a la población más vulnerable y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales.

La cartera de Estado informó que el programa permitirá mejorar la cobertura y eficiencia de los mecanismos de protección social en el país.

Apoyo a familias bolivianas

Espinoza señaló que el acceso a este financiamiento forma parte de una decisión estratégica del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de programas de apoyo que benefician a miles de familias bolivianas.

El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca poner a las personas en el centro de las decisiones económicas y canalizar recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.

Gestión de financiamiento internacional

El ministro indicó que la gestión de financiamiento externo responde a una estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas, con el objetivo de preservar la estabilidad económica y generar mejores condiciones de bienestar para la población.

El proyecto de ley deberá ser tratado por la Cámara de Diputados como parte del procedimiento legislativo correspondiente para aprobar el contrato de préstamo con el BID.

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