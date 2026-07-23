Sector salud reafirma paro y denuncia presuntos abusos por parte de las autoridades

El sector salud en Santa Cruz, acata un paro de 72 horas tras el incumplimiento en el pago del bono del viático de vacunación correspondiente a la gestión 2026. La medida de presión afecta a los centros de los tres niveles, operados por personal dependiente de municipios, la Gobernación y el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo que indica Esther Ortuste, representante de los trabajadores en Salud.

Las protestas cobraron mayor fuerza luego de registrarse presuntos abusos contra el personal del Hospital Bajío del Oriente durante sus movilizaciones.

"Al ver el trato abusivo que hace nuestro alcalde con mayor razón nosotros nos mantenemos firmes en este paro de 72 horas y también viendo que no hay voluntad", afirmó.

Dirigencia alista un ampliado departamental para definir nuevas acciones

La falta de respuestas por parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la Gobernación mantiene paralizados los servicios sanitarios en 56 municipios, de acuerdo a lo que remarcó Ortuste. Ante la ausencia de soluciones concretas, indicó que “el día lunes, nos vamos a reunir nuevamente en un ampliado departamental y vamos a asumir nuevas medidas para la próxima semana”.

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