Violento choque de un camión en carretera bioceánica acaba con la vida de un chofer de 18 años

Una violenta colisión entre un camión frigorífico que transportaba queso y la chata de otro vehículo pesado se registró en la carretera Bioceánica, entre San José de Chiquitos y Tres Cruces, en Santa Cruz. De acuerdo a informes preliminares, el siniestro ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, movilizando a los comunarios del lugar para intentar rescatar a los ocupantes de los vehículos.

El choque dejó como saldo el fallecimiento de Brayan Rodríguez, un joven de tan solo 18 años que presuntamente conducía el camión de carga. Asimismo, otra persona resultó gravemente herida tras el impacto y tuvo que ser socorrida de urgencia por los equipos de rescate.

Diagnóstico crítico y traslado

Efectivos de la Policía Boliviana se hicieron cargo de la escena y coordinaron el traslado de las víctimas hasta la ciudad de Santa Cruz. El herido fue ingresado de emergencia al Hospital Japonés, donde el informe preliminar indica que se encontraría con diagnóstico de muerte cerebral.

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