Sector salud responde al Gobernador mientras advierten nuevas medidas

La atención en los centros de salud de Santa Cruz se encuentra totalmente suspendida debido al inicio de una medida de protesta que impidió la atención de muchas personas en las puertas de establecimientos como el Hospital San Juan de Dios. Según indican los representantes del sector, la movilización responde a la exigencia del pago del bono de vacunación anual y salarios adeudados, sumado al rechazo al Decreto Supremo 5654 sobre retenciones salariales y la demanda de reposición de contratos por parte de la Alcaldía.

Frente a este complejo panorama, Esther Ortuste, representante de provincia en la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Santa Cruz, fijó la posición de su sector respondiendo directamente a las autoridades.

Advertencia de medidas extremas tras la paralización de actividades

Los dirigentes sanitarios advierten que el cese de servicios de 72 horas no representa el final de sus acciones si no se establecen espacios concretos de concertación.

“Una vez concluyamos este paro de 72 horas nos volveremos a reunir con la dirigencia para analizar las respuestas si las hay, las convocatorias que esperamos se den al diálogo; si no hay respuesta, continuaremos escalonadamente con otro paro, no descartamos una huelga de hambre”, aseveró Ortuste.

La representante rebatió los cuestionamientos del Gobernador cruceño sobre el trabajo del área administrativa en las campañas de inmunización, recordando que dicho viático es una conquista histórica consolidada por Decreto Supremo en 2012 y transferida a las Gobernaciones.

Ortuste argumentó que en las provincias la escasez de personal obliga a todos a colaborar, es así que remarcó que “él indica que en las provincias no estarían cumpliendo los administrativos, pero quiero recordarle que él mismo en sus campañas electorales manifestaba que acudió a los centros de salud e indicó que el personal de salud hacía muchas actividades, todos salimos y más en provincias, hay escasez de recursos humanos”.

El reclamo por presupuesto y la comparación con otros departamentos

Asimismo, remarcó que el sector siempre ha estado del lado de la exigencia de mejores condiciones hospitalarias, equipamiento e ítems, refutando también la idea de que no se esté apoyando la iniciativa del 50-50.

“Los trabajadores en salud siempre hemos estado exigiendo más recursos en salud porque se necesitan ítems, porque se necesitan mejores hospitales, reparar tomógrafos”, remarcó Ortuste.

Por otro lado, respecto a que el Gobernador indicó que en otros departamentos no se ha asumido paro, indicó que, “queremos decirle que le han informado mal porque Chuquisaca fue uno de los primeros hacer paro de 24 horas, pero no continuó porque su Gobernador les dio solución, La Paz ya está realizando la transferencia para pagar”, concluyó.

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