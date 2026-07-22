Daniel Pesce e Idols Dance enfrentan una dura devolución tras bailar “Tú eres ajena”

La segunda presentación de este martes en La Gran Batalla Superstars estuvo a cargo de Daniel Pesce e Idols Dance, quienes llegaron al escenario con una propuesta llena de ritmo al interpretar “Tú eres ajena”, uno de los grandes éxitos de Eddy Herrera.

El equipo buscó conquistar al jurado con energía, desplazamientos y una coreografía inspirada en uno de los temas más populares del merengue. Sin embargo, las devoluciones estuvieron marcadas por observaciones relacionadas con el lip sync, la coordinación grupal y la seguridad de Daniel durante la presentación.

Aunque los jueces destacaron el compromiso y el potencial del equipo, coincidieron en que todavía quedan varios aspectos por corregir.

Gabriela Zegarra observó fallas evidentes

Gabriela Zegarra consideró que Daniel logró conectar parcialmente con el personaje, pero aseguró que los problemas en la sincronización labial fueron notorios.

“Siento que disfrutaste el personaje, pero hubo problemas con el ‘lip sync’ y se notaron bastante. Es algo que no se puede esconder”, expresó.

La jurado también llamó la atención sobre los errores cometidos por varios integrantes de Idols Dance.

“En el caso de los chicos, sentí que varios se equivocaron. El reto del trend es hacerlo de la misma manera y ahí fallaron”, añadió.

Tito Larenti pidió más disfrute y seguridad

Tito Larenti señaló que esta semana sin eliminaciones les permitirá revisar la presentación y trabajar sobre los errores antes de enfrentar nuevos desafíos.

El jurado cuestionó si Daniel realmente disfrutó la actuación y recomendó ensayar cada movimiento de manera más detallada.

“No sé si lo disfrutaste. Quizá deben practicar paso por paso para evitar problemas, porque no es lo mismo aprender una coreografía que desplazarse por todo el escenario”, explicó.

Larenti destacó que la actuación debe construirse como un trabajo colectivo y pidió al participante soltarse más.

“Me encantaría verte disfrutar. El público te quiere y nosotros disfrutamos verte, pero también queremos verte divertirte”, afirmó.

Sobre la academia, consideró que aún existe mucho trabajo por realizar y recomendó revisar la grabación de la presentación para identificar los errores.

Daniel reconoció que la coreografía le costó

Después de escuchar las primeras devoluciones, Daniel admitió que la preparación fue exigente y que tuvo dificultades para adaptarse completamente a la propuesta.

“Lo practicamos mucho, pero sí me costó bastante”, reconoció.

La sinceridad del participante fue valorada, aunque el jurado insistió en que debe transformar el esfuerzo de los ensayos en una presentación más segura y natural.

Quimey del Río advirtió dos posibles choques

Quimey del Río centró parte de su evaluación en la coordinación del equipo y señaló que, en al menos dos momentos, los bailarines estuvieron cerca de golpearse entre sí.

“Hubo dos momentos en los que casi se chocan y eso fue bastante evidente. Tiene que ver directamente con el trabajo de ensayo”, manifestó.

La jurado también observó incomodidad en Daniel durante la sincronización labial.

“En el ‘lip sync’ se notó que estabas incómodo”, agregó.

Elka Meyer confía en el potencial del equipo

Elka Meyer pidió a los integrantes de Idols Dance avanzar como un solo equipo y aprovechar la fuerte presencia escénica que poseen.

“Quiero ver que todos vayan hacia adelante. El equipo tiene una gran presencia, pero deben creérselo y disfrutarlo más”, señaló.

La jueza sostuvo que Daniel y sus bailarines tienen los elementos necesarios para crecer, aunque deben trabajar en la seguridad, la coordinación y la confianza.

“Disfruten. Ustedes tienen todo para poder hacerlo, pero todavía hay aspectos que deben corregir”, afirmó.

Daniel asumió la responsabilidad

Al finalizar las devoluciones, Daniel reconoció que las críticas del jurado eran correctas y agradeció el respaldo que recibe del público.

“Creo que todos están en lo correcto. Entiendo el apoyo de la gente y también siento que en algunos momentos estamos desacertados”, expresó.

El participante explicó que la búsqueda de una presentación perfecta puede jugarles en contra cuando aparecen los nervios.

“Queremos llegar a la perfección, pero en algún momento la mente se nubla. El error fue mío y los chicos también se esforzaron mucho”, agregó.

Daniel e Idols Dance deberán aprovechar esta semana sin eliminaciones para corregir sus fallas y demostrar que pueden regresar con una propuesta más segura, coordinada y divertida.

Una oportunidad para corregir y volver más fuertes

La nueva dinámica de La Gran Batalla Superstars permite que los equipos utilicen las observaciones del jurado como una oportunidad de crecimiento.

Aunque esta semana no habrá eliminaciones, cada noche se elegirá al mejor equipo. Los tres destacados competirán el viernes por la inmunidad, un beneficio que permitirá al ganador descansar durante la próxima semana.

Daniel e Idols Dance todavía tienen camino por recorrer, pero también una nueva oportunidad para demostrar que pueden transformar los errores en una presentación capaz de sorprender.

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