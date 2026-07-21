Copa Patria: Sporting Santa Cruz presenta nuevo torneo que busca elevar el nivel del fútbol formativo en Bolivia

Sporting Santa Cruz anunció oficialmente el lanzamiento de la primera versión de la COPA PATRIA, un torneo nacional de fútbol formativo que se disputará del 6 al 9 de agosto de 2026, reuniendo a los mejores clubes y academias de Bolivia en una competencia diseñada para ofrecer una experiencia deportiva de primer nivel. La iniciativa nace con la visión de elevar los estándares de organización en el fútbol base y convertirse en una nueva referencia para el desarrollo de jóvenes talentos en Bolivia.

La primera edición de la COPA PATRIA congregará categorías desde U8 hasta U16, tanto en la rama masculina como femenina. Durante cuatro días, las delegaciones vivirán una experiencia integral de alto rendimiento que incluirá partidos garantizados, arbitraje profesional, hidratación, vestuarios exclusivos, premiación por categorías y reconocimientos individuales, todo dentro del complejo deportivo de Sporting Santa Cruz, concebido para brindar comodidad, seguridad y un entorno competitivo tanto para jugadores como para entrenadores y familias.

Más que un campeonato, la COPA PATRIA representa una apuesta por fortalecer el fútbol formativo boliviano, promoviendo valores como el respeto, la disciplina, el juego limpio, el trabajo en equipo y la excelencia organizativa. La propuesta busca que cada club participante viva una experiencia profesional dentro y fuera de la cancha, consolidando un torneo que trascienda la competencia deportiva y contribuya al crecimiento de las futuras generaciones del fútbol nacional.

Para Andrea Rondón, administradora de Sporting Santa Cruz, el nacimiento de este torneo responde a una visión de largo plazo para el deporte formativo.

"La COPA PATRIA nace con el propósito de ofrecer a los mejores clubes y academias de Bolivia, un torneo organizado con altos estándares de calidad, donde los niños y jóvenes con talento de Alto Rendimento, puedan competir, aprender y disfrutar de una verdadera experiencia deportiva. Queremos que este sea el inicio de una competencia que crezca año tras año y que contribuya al desarrollo del fútbol formativo en Bolivia, brindando a las familias y a las instituciones un evento en el que puedan confiar."

Con este lanzamiento, Sporting Santa Cruz reafirma su compromiso con la formación integral de niños y jóvenes, impulsando proyectos que fortalecen el deporte desde sus etapas iniciales y generan espacios de encuentro para clubes, entrenadores, familias y futuros talentos. La organización proyecta que la COPA PATRIA se consolide como un torneo de alcance nacional, con proyección internacional en sus próximas ediciones.

Sobre Sporting Santa Cruz

Sporting Santa Cruz es un complejo deportivo especializado en la formación y el desarrollo del fútbol base. A través de su academia, infraestructura y organización de eventos deportivos, promueve un modelo centrado en la formación integral del deportista, la excelencia organizativa y la generación de experiencias de calidad para jugadores, clubes y familias. Con la creación de la COPA PATRIA, la institución reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento del fútbol formativo en Bolivia y consolidarse como una de las sedes deportivas de referencia del país.

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