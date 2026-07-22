Oriana Arredondo y Daniel Pesce encienden una nueva semana de competencia

¡La competencia no se detiene! Después de una emocionante gala de eliminación, La Gran Batalla Superstars inicia una nueva semana cargada de energía, sorpresas y presentaciones que prometen mantener al público al borde de sus asientos.

Esta noche, Oriana Arredondo, junto a la academia Elite Dance, y Daniel Pesce, acompañado por Idols Dance, llegarán al escenario con toda la actitud, el compromiso y las ganas de seguir avanzando.

Ambos participantes deberán demostrar su talento frente al jurado y al público, buscando sorprender con coreografías inolvidables y actuaciones capaces de marcar la diferencia dentro de la competencia.

Una nueva oportunidad para brillar

Oriana y Daniel saben que cada presentación puede cambiar por completo su futuro en el programa. Por ello, deberán aprovechar cada segundo sobre el escenario para mostrar su crecimiento, conexión con sus academias y capacidad para superar nuevos desafíos.

La gala traerá ritmos diferentes, nuevas dinámicas y retos que pondrán a prueba no solo su técnica, sino también su creatividad, seguridad y entrega.

¿Quién conseguirá conquistar al jurado? ¿Cuál de las academias logrará destacar esta noche?

Una eliminación que emocionó al público

El inicio de esta nueva semana llega después de la intensa gala de eliminación vivida el lunes entre La Sabrosa y Nicol Salce.

Ambas participantes defendieron su permanencia con presentaciones cargadas de emoción. Sin embargo, tras conocerse la votación del público, Nicol Salce y su academia tuvieron que despedirse de la competencia al no conseguir el respaldo suficiente para continuar.

Su salida dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada y recordó a los participantes que cada gala puede ser decisiva.

Nuevos ritmos y desafíos inesperados

La competencia entra ahora en una etapa cada vez más exigente. Los participantes tendrán que adaptarse a nuevas dinámicas y demostrar que pueden desenvolverse en diferentes estilos musicales.

Oriana Arredondo y Daniel Pesce llegan con la misión de dejarlo todo sobre el escenario y convencer al público de que merecen permanecer en esta gran batalla.

Energía, baile, emoción y muchas sorpresas marcarán una noche que promete ser inolvidable.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche desde las 20:45, por la señal de Red Uno.

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