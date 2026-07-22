“Hay que pulir”: el jurado evalúa la presentación de Oriana y Elite Dance

Después de una emotiva gala de eliminación y la salida de Nicol Salce, este martes comenzó una nueva semana de competencia en La Gran Batalla Superstars, cargada de canciones virales, desafíos y un importante beneficio que podría cambiar el rumbo de uno de los equipos.

Durante esta semana no habrá eliminaciones. Sin embargo, los jueces escogerán cada noche al mejor equipo de la gala. Los tres conjuntos seleccionados volverán a presentarse el viernes para disputar una competencia especial.

El ganador recibirá un beneficio decisivo: no tendrá que presentarse la próxima semana y obtendrá inmunidad, mientras que los demás equipos deberán subir al escenario dos veces.

Esta ventaja permitirá que el equipo vencedor pueda descansar, concentrarse y preparar con mayor tranquilidad sus siguientes presentaciones.

Oriana Arredondo y Elite Dance abrieron la gala

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de Oriana Arredondo y Elite Dance, quienes llevaron al escenario la canción “Cuatro Veinte”, de la artista argentina Emilia.

El equipo apostó por una propuesta inspirada en los trends y coreografías virales de TikTok, con una puesta en escena llena de energía, actitud y movimientos urbanos.

Aunque el jurado reconoció la creatividad, el compromiso y el crecimiento de Oriana, también observó problemas en la coordinación grupal, la repetición de algunos pasos y ciertas imprecisiones en el lip sync.

Elka Meyer destacó las ideas del equipo

Elka Meyer valoró el compromiso de la academia y la creatividad presentada durante la coreografía, aunque recomendó tener cuidado al mezclar distintas técnicas.

“Valoro que sea un equipo comprometido y también sus ideas, pero deben tener cuidado al utilizar técnicas diferentes. Cuando repiten un paso varias veces, tienen que ejecutarlo correctamente”, señaló.

La jueza consideró que la propuesta inspirada en TikTok fue divertida y amena, pero identificó algunas fallas de coordinación.

“Cuando realizaron algunos pasos hubo descoordinación. Al inicio sentí bajo el ‘lip sync’, pero fue mejorando durante la presentación”, agregó.

Tito Larenti pidió mayor precisión

Tito Larenti también observó dificultades en la sincronización labial de Oriana y remarcó que el equipo necesita pulir algunos detalles para alcanzar una presentación más sólida.

“Oriana, estuvo un poco extraño tu ‘lip sync’; no sé si se trató de un error. Se nota el trabajo y el compromiso, pero hay que pulir algunos aspectos para llegar a una ejecución completa”, manifestó.

El jurado señaló además que las individualidades no deben sobresalir por encima del trabajo colectivo.

“Hay creatividad y eso se nota, pero existen integrantes que todavía no coordinan correctamente. En un equipo no deberían existir diferencias tan marcadas”, sostuvo.

Quimey del Río resaltó la energía de Oriana

Quimey del Río destacó la energía, la postura y la presencia escénica de la participante, aunque también identificó fallas durante el coro de la canción.

“En el trend noté que el inicio funcionaba, pero luego cambiaba la letra. Oriana, tuviste energía y me gustó mucho tu postura y lo que hiciste sobre el escenario”, expresó.

Sin embargo, recomendó trabajar con mayor precisión la sincronización labial.

“En la parte del coro fallabas un poco con el ‘lip sync’, pero por lo demás me pareció una muy buena presentación”, añadió.

Gabriela Zegarra valoró su crecimiento

Gabriela Zegarra consideró que Oriana continúa soltándose en cada gala y que su interpretación resulta cada vez más creíble.

“Siento que te vas soltando cada vez más y existe mayor credibilidad en el personaje. Me pareció que hubo mucha similitud con la propuesta original”, afirmó.

La jurado también pidió al equipo relajarse y disfrutar más la dinámica del trend, aunque reconoció que algunos bailarines tuvieron errores durante la coreografía.

“Se notaron movimientos diferentes entre los integrantes. En este tipo de tendencia deben relajarse más y trabajar mejor la coordinación grupal”, indicó.

Oriana reconoce que deben seguir trabajando

Tras escuchar las devoluciones, Oriana admitió que los nervios estuvieron presentes, pero aseguró que intentó mantenerse dentro del personaje y conservar la energía durante toda la presentación.

“Siempre hay un poco de nervios. Traté de entrar en el personaje y mantener la energía y la letra. Estoy contenta, sabemos que nos falta mejorar y vamos a seguir trabajando”, manifestó.

La participante y Elite Dance deberán esperar hasta el final de la gala para conocer si su actuación fue suficiente para ser elegida como la mejor de la noche y asegurar un lugar en la competencia especial del viernes.

Una semana que puede cambiarlo todo

La nueva dinámica aumenta la exigencia para los participantes. Aunque esta vez ninguno quedará eliminado, cada presentación será determinante para conseguir la inmunidad.

El equipo que triunfe el viernes podrá evitar las dos presentaciones programadas para la próxima semana, descansar y concentrarse en los siguientes desafíos.

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