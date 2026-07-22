Oriana Arredondo y Elite Dance son elegidos como el mejor equipo de la noche

Después de las presentaciones de Oriana Arredondo junto a Elite Dance y Daniel Pesce acompañado por Idols Dance, los jueces de La Gran Batalla Superstars tomaron una decisión.

Aunque ambas propuestas recibieron varias observaciones por problemas de coordinación, sincronización labial y ejecución, el jurado determinó que Oriana Arredondo y Elite Dance fueron el mejor equipo de la noche.

La decisión permite que Oriana y su academia avancen directamente a la gala especial del viernes, donde competirán junto a los otros equipos seleccionados durante la semana por un importante beneficio: la inmunidad para la próxima ronda.

Una decisión difícil para el jurado

Las presentaciones de este martes estuvieron marcadas por canciones virales y propuestas inspiradas en tendencias de redes sociales.

Oriana Arredondo y Elite Dance abrieron la gala con “Cuatro Veinte”, de Emilia, mientras Daniel Pesce e Idols Dance llevaron al escenario el merengue “Tú eres ajena”, de Eddy Herrera.

El jurado reconoció el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de ambos equipos, pero también señaló diferentes errores que deberán ser corregidos en los próximos ensayos.

Al momento de anunciar la decisión, Gabriela Zegarra explicó que ninguna de las dos presentaciones alcanzó completamente las expectativas del jurado.

“Esta semana es complicada y hubo muchas fallas en las presentaciones. La menos desacertada, dicho con mucho cariño, y la mejor presentación de esta noche es la del equipo de Oriana Arredondo y Elite Dance”, expresó.

Oriana consigue su pase al viernes

La elección representa un importante paso para Oriana y Elite Dance, quienes ahora tendrán una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento.

Durante su presentación, el jurado destacó la energía y la presencia escénica de Oriana, aunque también observó fallas en el lip sync, movimientos descoordinados y diferencias en la ejecución de algunos pasos.

Pese a esas observaciones, su propuesta fue considerada la más sólida de la noche.

El equipo deberá aprovechar los próximos días para corregir los detalles señalados y preparar una presentación más precisa para la competencia del viernes.

La inmunidad está cada vez más cerca

Esta semana no habrá eliminaciones en La Gran Batalla Superstars. Cada noche, los jueces escogerán al mejor equipo de la gala.

Los tres seleccionados volverán a presentarse el viernes y competirán por un beneficio que podría cambiar completamente su camino dentro del programa.

El ganador obtendrá inmunidad y no tendrá que presentarse durante la próxima semana, mientras que los demás equipos deberán subir al escenario dos veces.

Esto permitirá que el vencedor pueda descansar, concentrarse y preparar con mayor tranquilidad sus siguientes desafíos.

Oriana Arredondo y Elite Dance ya tienen su lugar asegurado. Ahora deberán demostrar que pueden superar sus errores y conquistar el gran beneficio.

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