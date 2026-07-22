"Estamos muy preocupados": Gobernación alerta inicio anticipado de incendios y escasez de recursos

La Gobernación de Santa Cruz encendió las alertas ante el inicio anticipado de la temporada de incendios forestales y expresó su preocupación por la limitada capacidad económica para enfrentar posibles emergencias durante los próximos meses.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, informó que hasta la fecha se reportaron 31 incendios en el departamento, de los cuales 21 corresponden a incendios de interfase y 10 a incendios forestales. Además, detalló que el fuego ya afectó 21.165 hectáreas y que se contabilizan más de 22 mil puntos de calor acumulados.

"Estamos muertos de miedo, estamos sumamente preocupados porque generalmente los incendios empiezan en agosto y esta vez comenzaron antes. El 98% de los incendios son provocados por el hombre", advirtió.

La autoridad explicó que actualmente se realiza el monitoreo mediante un sistema de alerta temprana de incendios forestales activos, herramienta que permite identificar focos de calor y realizar seguimiento a posibles emergencias.

Sin embargo, advirtió que los recursos disponibles son insuficientes para cubrir una temporada completa de incendios y otras contingencias departamentales.

"Tenemos un presupuesto destinado de 2 millones de bolivianos para atender las emergencias, pero no es solamente para incendios, es para todas las emergencias del año", señaló.

Schrupp cuestionó que continúen registrándose quemas pese a las restricciones establecidas y recordó que varios incendios fueron provocados por actividades humanas.

"Lastimosamente la gente no ha aprendido ni siquiera a manejar el fuego con sentido común. El fin de semana tuvimos dos incendios en el área de Porongo por personas que decidieron quemar cuando había una alerta roja por vientos", indicó. "Todos los años tenemos que salir a pedirle a la gente que no queme", afirmó.

Sobre la emergencia registrada en el Parque Nacional Otuquis, Schrupp explicó que uno de los principales problemas fue la falta de combustible para las operaciones de combate al fuego.

"El problema en el incendio de Otuquis es que no había combustible y por suerte los vecinos colaboraron proveyendo diésel", manifestó.

Ante este escenario, la Gobernación anunció que habilitará mecanismos para recibir donaciones y gestionar apoyo externo que permita reforzar la atención de emergencias.

La autoridad departamental insistió en que la prevención será clave durante esta temporada y pidió a la población evitar cualquier tipo de quema para reducir el riesgo de nuevos incendios forestales.

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