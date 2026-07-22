Linchamiento en Shinahota no es justicia comunitaria, es asesinato, asegura el fiscal departamental de Cochabamba

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, afirmó que el linchamiento registrado en Shinahota, en el trópico cochabambino, no puede ser considerado justicia comunitaria, sino un nuevo hecho de asesinato.

El caso se originó tras la muerte del pastor evangélico Edwin Mollo, quien fue atacado con un arma artesanal mientras se encontraba orando en un salón evangélico. El principal sospechoso fue identificado como Yomer Pachacopa Chambi, de 31 años, quien posteriormente fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.

Fue aprehendido y luego sacado de celdas

Tejerina explicó que, una vez identificado el presunto autor del crimen, el fiscal asignado emitió una resolución fundamentada de aprehensión. El sospechoso fue ubicado en su domicilio, pero en el lugar se concentró una turba de entre 500 y 600 personas.

Según el fiscal, con la intermediación del alcalde y del corregidor se logró trasladarlo a dependencias policiales alrededor de las 21:00.

“Se logra convencerlos de trasladarlo a celdas policiales. Alrededor de las 21:00 se lo introduce a celdas policiales”, señaló Tejerina.

Sin embargo, minutos después, el grupo ingresó de forma violenta a la EPI de Shinahota y sacó al aprehendido.

“Esta persona es sacada ya de celdas policiales, donde se encontraba ya legalmente aprehendido”, afirmó.

Fue llevado a la plaza y quemado

De acuerdo con el fiscal departamental, el sospechoso fue trasladado a distintos puntos, entre ellos el centro de la plaza, donde fue rociado con combustible y prendido fuego.

“Es llevado a diferentes lugares, entre ellos hacia el centro de la plaza, es rodeado con combustible líquido y se le prende fuego”, relató.

El Ministerio Público informó que el hombre fue recuperado aún con signos vitales y trasladado al hospital de Shinahota. Luego fue derivado al hospital Viedma, en Cochabamba, pero falleció a la altura de Colomi.

“No es justicia comunitaria”

Tejerina rechazó que el hecho pueda ser presentado como justicia comunitaria o justicia por mano propia. Afirmó que el Estado ya había activado los mecanismos legales para procesar al sospechoso.

“Existían autoridades que estábamos procesando a este sujeto, existía la Policía Boliviana que estaba ejecutando una resolución de aprehensión. Estaba retenido legalmente en celdas policiales y ya el actuar de estas personas constituye un ilícito penal”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al señalar que el linchamiento constituye otro crimen.

“Esto se traduce solamente en un crimen que se llama asesinato”, afirmó.

Anuncian investigación contra los responsables

Tejerina informó que el Ministerio Público abrirá una investigación contra los presuntos autores del linchamiento. Para ello, se tomarán declaraciones a policías, fiscales y personas que estuvieron en el lugar.

Además, se buscará identificar a quienes encabezaron la irrupción en dependencias policiales y participaron en la agresión.

“Vamos a continuar con la investigación del segundo caso, porque ya se tiene aperturado un segundo caso, una investigación en contra de presuntos autores por el delito de asesinato”, indicó.

Fiscalía promete aplicar el rigor de la ley

El fiscal departamental aseguró que el Ministerio Público no se someterá a presiones ni amenazas y que este tipo de hechos deben ser procesados.

“No vamos a someternos ni a amenazas ni a presiones. Esto debe ser procesado, esto debe ser juzgado, esto debe ser develado”, remarcó.

Tejerina también indicó que, por instrucción del fiscal general del Estado, se impulsará una comisión de fiscales para esclarecer este caso y otros hechos similares registrados anteriormente en algunos municipios del trópico cochabambino.

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