Maletas con oro: Aduana se pronuncia y asegura que coadyuvarán con las investigaciones

La Aduana Nacional emitió un comunicado sobre el hallazgo de cuatro maletas que contenían aproximadamente 189 kilogramos de oro, retenidas por la Felcc cuando presuntamente pretendían ser embarcadas en un vuelo chárter comercial con destino a Dubái, desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Según la institución, el personal de turno de la Administración de Aduana en Viru Viru tomó conocimiento del caso a través del responsable del vuelo chárter, quien informó que pasajeros tenían equipaje de mano con mercancía consistente en oro.

No había registro en el sistema SUMA

La Aduana señaló que, tras conocer el caso, se realizaron las verificaciones correspondientes para establecer si existía alguna autorización de exportación, conforme a los artículos 136 y 138 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 25870.

Sin embargo, la institución informó que no se encontró ningún registro en el sistema SUMA.

“Todas las operaciones de exportación deben ser tramitadas y autorizadas mediante el sistema informático SUMA”, remarcó la Aduana en su comunicado.

Formularios observados

Como parte del procedimiento, la Aduana solicitó la presencia de un funcionario del Senarecom, como autoridad competente para el control de minerales, en este caso oro.

Según el comunicado, se procedió a la revisión del formulario M03, documento que fue presuntamente reportado como inválido al momento de su verificación.

Ante esas observaciones y en coordinación con Naabol, se comunicó el caso a efectivos policiales para la retención del mineral y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Aduana ratifica cooperación con la investigación

La institución afirmó que mantiene su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la normativa aduanera.

Además, señaló que tiene plena predisposición para coadyuvar con las investigaciones que lleven adelante las autoridades responsables del caso.

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