La emisión oficial de una alerta naranja se mantiene en Santa Cruz, luego de que el río Yapacaní triplicara su nivel habitual hasta superar los tres metros de altura. En este sentido, la crecida amenaza con anegar amplias zonas habitadas debido al incremento constante del caudal provocado por las intensas precipitaciones en la cuenca baja.

El cambio de temporada meteorológica ha transformado radicalmente la naturaleza de las emergencias atendidas por las autoridades departamentales.

Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que "esto es lo opuesto a los incendios que teníamos, ahora tenemos crecidas importantes como producto de las lluvias, principalmente en la cuenca baja de Yapacaní y del río Ichilo, donde hay una alerta naranja por una crecida de tres metros y unos centímetros más".

Decenas de poblaciones rurales bajo amenaza

El reporte oficial de los equipos de rescate confirma que el desborde del río pondría en peligro inmediato la seguridad de múltiples familias rurales.

"Son por lo menos 50 comunidades las que están en riesgo", manifestó José Manuel Ignacio Fita, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo municipal de Yapacaní, al advertir que la crecida podría afectar a decenas de familias si las lluvias continúan.

Los efectos del fenómeno hídrico ya se hacen visibles en sectores productivos clave donde las aguas abandonaron su cauce natural. En zonas como el Sindicato Los Pozos, extensos sembradíos de soya quedaron totalmente bajo el agua, reflejando el fuerte impacto en los predios agrícolas.

Medidas de prevención e indicaciones de seguridad

Frente a esta contingencia, las brigadas de auxilio instaron a la población a paralizar cualquier labor o actividad cerca de las riberas para evitar tragedias. Los equipos técnicos mantienen un monitoreo constante del caudal y piden a los comunarios acatar las instrucciones oficiales mientras persista el mal tiempo.

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