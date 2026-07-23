Semáforos fuera de servicio generan caos vehicular en el centro cruceño

El tránsito en pleno centro de la ciudad se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para conductores y peatones. Cuatro semáforos ubicados sobre la calle Ballivián dejaron de funcionar, provocando congestión vehicular y situaciones de riesgo en una zona de alta circulación.

Sin la señalización, los vehículos avanzan como pueden y los peatones deben esperar el momento oportuno para cruzar la vía, una situación que preocupa aún más porque en el sector funcionan unidades educativas.

"Es sumamente peligroso. Yo al cruzar lo hago con inseguridad porque no hay respeto entre el conductor y el peatón", comentó un vecino que diariamente transita por el lugar.

Conductores también expresaron su preocupación por el desorden que se genera. "Hay mucha trancadera y esto puede terminar en un accidente", señaló uno de ellos, mientras otro advirtió: "Va a pasar un accidente si los semáforos siguen sin funcionar".

Los vecinos aseguran que el problema no es nuevo y que las lluvias complican aún más la circulación, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo para quienes pasan por la zona.

Ante este panorama, pidieron a las autoridades municipales intervenir cuanto antes para restablecer el funcionamiento de los semáforos y evitar que ocurra un hecho de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play