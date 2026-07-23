Jóvenes bolivianos trabajaban hasta 18 horas al día en Chile sin recibir sueldo

La Fiscalía Departamental de Oruro investiga un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral, luego de que al menos dos jóvenes bolivianos fueran captados con falsas ofertas de trabajo para ser trasladados a Chile.

El fiscal departamental Aldo Morales informó que las víctimas habrían sido contactadas en la ciudad de Oruro con la promesa de recibir vivienda, un empleo estable y sueldos de entre $us 400 y $us 600.

“Les ofrecían un lugar donde vivir, un trabajo muy bueno, como también un sueldo bueno en relación a lo que se gana en nuestro país”, señaló Morales.

Trabajaban hasta 18 horas al día

Según la denuncia recibida por el Ministerio Público, una joven de 19 años y un varón de 20 años llegaron a Chile para trabajar, pero las condiciones ofrecidas no se cumplieron.

Morales indicó que ambos jóvenes terminaron realizando ventas durante jornadas de casi 18 horas diarias, viviendo en un cuarto en condiciones no saludables y sin recibir remuneración.

“Han llegado a trabajar casi 18 horas al día haciendo ventas y posteriormente vivían en un cuarto donde eran condiciones no saludables”, explicó el fiscal.

No recibieron sueldo durante tres meses

El fiscal señaló que la joven habría trabajado cerca de tres meses sin recibir pago. Cuando reclamó el dinero a la persona que presuntamente la contrató, le habrían pedido esperar porque no contaban con los recursos.

Posteriormente, la joven y el otro afectado decidieron abandonar el lugar. Según el reporte, la mujer fue expulsada y actualmente se encuentra delicada de salud por un fuerte resfrío adquirido durante su permanencia en Chile.

Familia boliviana los acogió en Chile

Morales informó que una familia boliviana que vive en Chile acogió temporalmente a los dos jóvenes. Su retorno a Bolivia está previsto para el viernes o sábado, aunque sus familiares, de escasos recursos, realizan gestiones para cubrir los pasajes.

La Fiscalía también recomendó que puedan acudir a una embajada o consulado boliviano para recibir asistencia.

Buscan identificar a los reclutadores

El Ministerio Público ya cuenta con nombres de personas bolivianas que habrían captado a las víctimas y las trasladaron al país vecino. La investigación apunta a identificar plenamente a los reclutadores y desarticular la posible red.

“Tenemos los nombres de personas, también bolivianos, quienes habían captado a estas personas y quienes las llevan al país vecino, las hacen trabajar, las explotan y no les cancelan”, indicó Morales.

Coordinan con la Policía chilena

El fiscal informó que la Policía boliviana y la Policía chilena coordinan tareas para ubicar el lugar donde las víctimas trabajaban y avanzar en la identificación de los responsables.

La Fiscalía esperará la llegada de los jóvenes al país para tomar sus declaraciones y obtener datos precisos sobre las personas involucradas, el lugar de explotación y el mecanismo de captación.

Falsas promesas de superación

Morales señaló que este tipo de captación se dirige principalmente a jóvenes que buscan mejores ingresos y no encuentran trabajo en el país.

“Son jóvenes que necesitan un ingreso económico, no consiguen un trabajo en el país y se animan porque les ofrecen trabajos donde les indican que les van a pagar 400, 500 hasta 600 dólares”, explicó.

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