¡Escalofriante confesión! Policía revela detalles que dio el parricida en Tarija

Una estremecedora declaración quedó al descubierto tras la captura de Roberto G. M., de 40 años, acusado de quitarle la vida a sus progenitores en la comunidad de Loma Alta, en Tarija.

La Policía informó que el agresor presentaría un cuadro de esquizofrenia, citando las evaluaciones preliminares indicó que “en una entrevista que fui ayer al hospital, hablé con el médico, me dijo que posiblemente tenga esquizofrenia, ya que al momento de la aprehensión dijo que sus papás no eran sus padres y que él era el hijo de Satanás”.

Hallazgo de los cuerpos y huida al monte

El trágico suceso se registró ayer cerca de las 15:30 horas, momento en que los comunarios alertaron a las patrullas sobre el deceso violentado de la pareja de la tercera edad. Respecto a la intervención inicial, la Policía confirmó que “se verificó la existencia de dos personas que habían perdido la vida, tenían lesiones en la cabeza, y los comunarios indicaron que fue su hijo el que los asesinó e indicaron que se fueron por los arbustos que habían entrado hacia el monte”.

Durante el rastrillaje por la zona boscosa, las fuerzas de seguridad localizaron al sospechoso armado con un machete y una ‘pata de cabra’, quien se abalanzó contra los uniformados ignorando el gas en spray y los disparos de advertencia. Ante la amenaza letal, los agentes se vieron obligados a abrir fuego contra el sujeto para preservar sus vidas.

“Le dieron un disparo en la pierna para reducirlo, ha sido trasladado al Hospital Virgen de Guadalupe, donde ya se le estuvieron prestando los primeros auxilios”, informó la Policía.

Identificación de las víctimas y antecedentes familiares

Las víctimas de este sangriento hecho fueron identificadas formalmente como Eladio G. F., de 67 años, y Angelina M. de G., de 66 años. De acuerdo con los reportes oficiales, la familia no registraba antecedentes ni denuncias previas por violencia intrafamiliar en la zona.

El imputado ya se encuentra a disposición del Ministerio Público mientras recibe atención médica por la herida de bala. Las autoridades anunciaron que hoy le tomaron su declaración informativa y realizarán la inspección ocular en la escena del crimen para justificar legalmente el uso del arma reglamentaria.

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