Aprehendido por maletas con oro alegó ser un empleado; Policía tiene identificada a la empresa

Un operativo de seguridad en el aeropuerto internacional de Viru Viru culminó con la aprehensión de Adrián, un joven de 22 años que transportaba cuatro maletas cargadas con oro valuado en más de 20 millones de dólares. El cargamento, procedente de La Paz y con destino final a Dubái, fue interceptado tras detectarse severas irregularidades en la documentación durante los controles de rutina.

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