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Hallan cuerpo de un presunto minero en el río Boopi, en La Asunta

Vecinos alertaron sobre la presencia de aves carroñeras en la zona y encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 a 55 años, con ropa de trabajo minero.

Juan Marcelo Gonzáles

22/07/2026 19:55

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Foto: Cuerpo hallado en La Asunta
La Paz

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Un cuerpo sin vida fue encontrado la tarde de este miércoles en el río Boopi, cerca de la capital del municipio de La Asunta, en el departamento de La Paz.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue realizado por miembros de la junta de vecinos, quienes acudieron al sector tras advertir la presencia de aves carroñeras.

Víctima vestía ropa de minero

La víctima es un varón de aproximadamente 50 a 55 años, que vestía botas y ropa de trabajo relacionada con la actividad minera.

Según los primeros reportes, el cuerpo presenta una fractura en la mandíbula y golpes visibles, por lo que no se descarta que la muerte esté relacionada con un accidente. Sin embargo, las causas deberán ser determinadas por la investigación policial y el examen forense.

Piden presencia policial y forense

Comunarios del sector solicitaron la presencia de la Policía Fronteriza y de personal forense para realizar el levantamiento legal del cuerpo y avanzar con las investigaciones correspondientes.

También pidieron a posibles familiares acudir al lugar o comunicarse con las autoridades para reconocer el cuerpo.

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