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Inseguridad en el trópico: Denuncian violentos asaltos con armas de grueso calibre en Entre Ríos

Un video difundido en redes sociales expone el modus operandi de una banda criminal que aterroriza a los transeúntes a bordo de un vehículo.

Milen Saavedra

22/07/2026 20:54

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Inseguridad en el trópico: Denuncian violentos asaltos a mano armada con armas de grueso calibre en Entre Ríos
Cochabamba, Bolivia

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La creciente ola de inseguridad en el trópico de Cochabamba encendió las alarmas tras registrarse un violento atraco a mano armada en el municipio de Entre Ríos. El hecho quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales, evidenciando el alto nivel de peligrosidad y organización con el que operan los delincuentes en la zona.

En las imágenes se observa cómo un motorizado frena de manera intempestiva frente a sus víctimas para interceptarlas. De inmediato, varios sujetos descienden del vehículo portando una combinación de armas cortas y armas de grueso calibre, con las cuales amedrentan, encañonan y amenazan de muerte a los transeúntes para despojarlos de sus pertenencias de valor, dinero en efectivo, dispositivos móviles e incluso vehículos.

El material audiovisual ha generado gran preocupación entre los habitantes de Entre Ríos, quienes denuncian que este tipo de hechos violentos se han vuelto recurrentes. La ciudadanía y los afectados exigen a las autoridades policiales la ejecución de operativos inmediatos para identificar, capturar y desarticular a esta peligrosa célula criminal que mantiene en zozobra a toda la región.

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