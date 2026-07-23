El Alto: Sedes recomienda retorno a clases en horario de invierno

El Servicio Departamental de Salud de El Alto recomendó el retorno a clases en horario de invierno, tras evidenciar una reducción de casos de infecciones respiratorias agudas y un comportamiento más estable de las temperaturas.

La institución informó que los reportes epidemiológicos muestran una disminución de las IRAS entre la semana 27 y la semana 28, por lo que considera que el panorama sanitario está contenido.

“Las IRAS y las neumonías se han contenido, están bastante bien, no hay ningún riesgo”, señalaron desde el Seres.

Bajan los casos de IRAS

De acuerdo con el reporte, los casos de infecciones respiratorias agudas bajaron de 13.670 a 11.915, lo que representa una reducción cercana al 13%.

En el caso de las neumonías, se registró un leve incremento de 223 a 224 casos, equivalente al 0,4%.

“En IRAS y neumonías hemos reducido desde la semana 27 a la semana 28 de 13.670 casos a 11.915 casos”, informaron.

Temperaturas dentro de lo normal

El reporte también señala que las temperaturas se mantienen dentro de los rangos normales para la época.

En los valles, las mínimas oscilan entre 5 y 8 grados, mientras que las máximas se ubican entre 20 y 24 grados.

En el oriente, que incluye Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, las mínimas están entre 17 y 21 grados, y las máximas entre 27 y 33 grados.

El Alto registra menos frío que semanas anteriores

Desde el Sedes explicaron que también se cruza la información epidemiológica con los datos de temperatura.

Indicaron que hace aproximadamente un mes y medio se registraron temperaturas promedio de hasta -6 grados, mientras que en la última semana se llegó a -1,5 grados, lo que muestra una menor intensidad del frío.

Educación tomará la decisión final

El Sedes aclaró que la información sanitaria será remitida a la Dirección Departamental de Educación, instancia que deberá definir las medidas para el retorno a clases, tomando en cuenta también las proyecciones del Senamhi.

La recomendación es que, si las temperaturas vuelven a bajar, se mantenga el horario de invierno para precautelar la salud de los estudiantes.

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