Lo que debes saber sobre la multa de Bs 10.000 por invadir la ciclovía en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba promulgó el Decreto Municipal 530/2026 para frenar la imprudencia vehicular. A partir del próximo lunes, los conductores de automóviles y motocicletas que invadan, circulen o se estacionen en las rutas para bicicletas enfrentarán una multa drástica de Bs 10.000, además de posibles procesos penales en casos de daños o accidentes.

Lo que establece la nueva normativa

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, promulgó el Decreto Municipal 530/2026, el cual endurece drásticamente las sanciones para los conductores que pongan en riesgo la vida de los ciclistas. La anterior multa de Bs 100 fue considerada insuficiente por las autoridades debido a la gravedad de los recientes accidentes e invasiones recurrentes.

Cuál es la sanción económica y penal

Multa fija: Todo motorizado (automóviles, motocicletas y vehículos de servicio como delivery o taxis) que ingrese, circule o se parquee por un solo segundo en la ciclovía será sancionado con una multa económica de Bs 10.000 .

Resarcimiento de daños: Si el infractor daña la infraestructura (balizas, letreros, delineadores o cordones), deberá pagar adicionalmente el costo de la reparación cuantificado por la Dirección de Obras Públicas.

Procesos penales: En caso de que el conductor maneje en estado de ebriedad, atropelle a un peatón o a un ciclista, se remitirán sus antecedentes directamente al Ministerio Público.

Plazos, controles y canales de denuncia

Socialización: La norma entra en su etapa de difusión masiva durante esta semana en puntos clave como la avenida Oquendo, calle Ecuador, Laguna Alalay, zona norte, avenida Blanco Galindo y avenida Panamericana.

Inicio de operativos: Las sanciones económicas y los controles estrictos por parte de la Guardia Municipal comenzarán a correr de manera oficial a partir del próximo lunes .

Línea de reporte ciudadano: La Alcaldía habilitó el número gratuito 151 para que los ciudadanos y colectivos de ciclistas puedan realizar denuncias respaldadas mediante notificación electrónica.

Mira la programación en Red Uno Play