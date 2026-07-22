Confirman aprehensión de joven acusado de agredir a un adulto mayor

El Ministerio Público procedió a la aprehensión del joven acusado de agredir a un adulto mayor, informó el fiscal Daniel Cruz.

La autoridad señaló que se emitió un mandamiento de aprehensión y que, en las próximas horas, se presentará la resolución de imputación formal contra el sindicado.

“Se ha emitido un mandamiento de aprehensión y, con la emisión del mandamiento, en el curso de las horas siguientes se va a emitir la resolución de imputación formal”, explicó Cruz.

Solicitarán medidas cautelares

El fiscal adelantó que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares personales contra el aprehendido y que será la autoridad jurisdiccional la que defina su situación jurídica.

“Será la autoridad jurisdiccional la que vaya a definir la situación jurídica del procesado”, indicó.

Cruz confirmó además que la Fiscalía pedirá la detención preventiva del joven.

“Sí, se va a solicitar la detención preventiva de este ciudadano”, afirmó.

Imputación será emitida en las próximas horas

La autoridad aclaró que, por el momento, existe una resolución de aprehensión y que la imputación formal será presentada en el transcurso de las siguientes horas.

“En este momento está aprehendido y, dado su condición de aprehendido, en el curso de las horas siguientes se va a interponer la resolución de imputación formal”, manifestó.

Imágenes fueron valoradas por la Fiscalía

Cruz informó que, entre los elementos colectados, se tomó en cuenta el congelamiento de imágenes de distintas grabaciones, las cuales fueron remitidas al investigador asignado al caso.

Según el fiscal, ese material permitió observar la magnitud de la reacción del sindicado contra la víctima.

“Hay un congelamiento de imagen de las distintas grabaciones que dan cuenta de la magnitud de la reacción que ha tenido el imputado en relación a esta víctima”, señaló.

Delitos vinculados a la integridad y la vida

El fiscal explicó que la calificación jurídica será precisada en la imputación formal. Sin embargo, indicó que las figuras investigadas están relacionadas con presuntos delitos contra la integridad física y la vida del adulto mayor.

“El Ministerio Público está actuando con objetividad y por eso se ha emitido la resolución de aprehensión en contra del referido sindicado”, sostuvo.

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