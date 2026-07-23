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Delincuente robó equipos valuados en más de Bs 15 mil de un colegio en Santa Cruz

El hecho ocurrió en la unidad educativa Ramón Darío Gutiérrez. Los antisociales sustrajeron microscopios, laptops, equipos de sonido y otros objetos destinados al uso de los estudiantes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/07/2026 20:52

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Delincuentes roban equipos valuados en Bs 15.000 de una unidad educativa
Santa Cruz, Bolivia

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Aprovechando el receso escolar, delincuentes ingresaron a la unidad educativa Ramón Darío Gutiérrez, ubicada sobre la avenida San Aurelio, en Santa Cruz de la Sierra, y sustrajeron equipos tecnológicos y materiales educativos valuados en 15 mil bolivianos.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el antisocial ingresó presuntamente por el lado del coliseo, recorrió las instalaciones y logró acceder a la dirección del establecimiento tras forzar una ventana.

"Se llevó cuatro microscopios, un monitor que utilizábamos para observar a los estudiantes, un equipo grande de música, un equipo pequeño, dos laptops, la consola y también el equipo de micrófonos", detalló la directora del establecimiento.

La directora también reveló que el robo se registró el pasado 13 de julio y que, recientemente, otro delincuente volvió a ingresar al establecimiento e intentó abrir nuevamente una de las ventanas, situación que quedó registrada por las cámaras de vigilancia.

"Lastimosamente nos quitaron al guardia municipal. Estoy solicitando que puedan retornar porque así vamos a estar seguros en las unidades educativas", manifestó.

Asimismo, señaló que reemplazarlos demandará tiempo debido a los procesos administrativos. "Es de gran valor lo que se llevaron para nosotros, porque nos cuesta conseguir cualquier instrumento o cualquier equipo tecnológico", afirmó.

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