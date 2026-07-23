Delincuente robó equipos valuados en más de Bs 15 mil de un colegio en Santa Cruz

Aprovechando el receso escolar, delincuentes ingresaron a la unidad educativa Ramón Darío Gutiérrez, ubicada sobre la avenida San Aurelio, en Santa Cruz de la Sierra, y sustrajeron equipos tecnológicos y materiales educativos valuados en 15 mil bolivianos.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el antisocial ingresó presuntamente por el lado del coliseo, recorrió las instalaciones y logró acceder a la dirección del establecimiento tras forzar una ventana.

"Se llevó cuatro microscopios, un monitor que utilizábamos para observar a los estudiantes, un equipo grande de música, un equipo pequeño, dos laptops, la consola y también el equipo de micrófonos", detalló la directora del establecimiento.

La directora también reveló que el robo se registró el pasado 13 de julio y que, recientemente, otro delincuente volvió a ingresar al establecimiento e intentó abrir nuevamente una de las ventanas, situación que quedó registrada por las cámaras de vigilancia.

"Lastimosamente nos quitaron al guardia municipal. Estoy solicitando que puedan retornar porque así vamos a estar seguros en las unidades educativas", manifestó.

Asimismo, señaló que reemplazarlos demandará tiempo debido a los procesos administrativos. "Es de gran valor lo que se llevaron para nosotros, porque nos cuesta conseguir cualquier instrumento o cualquier equipo tecnológico", afirmó.

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