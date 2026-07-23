Choferes plantean subir pasajes interdepartamentales hasta en 40%

El dirigente del transporte interdepartamental, Richard Martínez, informó que el sector solicitará una reunión con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para analizar una posible actualización de las tarifas de pasajes interdepartamentales.

Martínez explicó que los costos de operación se incrementaron por el nuevo contexto económico, el tipo de cambio flexible y el encarecimiento de insumos que, en su mayoría, son importados.

“Todo lo que nosotros importamos, desde el aceite, baterías, llantas, en fin, todo es importación y por supuesto que está afectando”, señaló.

Buscan incremento de hasta 40%

Desde el sector interdepartamental plantean un incremento de al menos 40% en los pasajes, monto que, según Martínez, ya había sido aplicado de forma circunstancial en enero, tras los cambios en la subvención.

“Mire, nosotros estamos hablando de un 40% que habíamos aumentado circunstancialmente en enero”, indicó.

El dirigente afirmó que actualmente los costos volvieron a subir y que algunos repuestos incluso se habrían duplicado o triplicado.

Repuestos y llantas subieron de precio

El dirigente indicó que, aunque existe arancel cero para algunos productos, esta medida no beneficia directamente al transporte, sino a las casas importadoras y comercializadoras de repuestos.

Según Martínez, el aumento en los precios de llantas, baterías, aceites y otros insumos elevó los gastos de las empresas de transporte.

“Precisamente por eso vamos a pedir mediante la Confederación Nacional de Choferes una reunión con ATT y definir también ya los precios”, sostuvo.

Falta de diésel agrava la situación

Martínez también señaló que la escasez de diésel continúa afectando al transporte interdepartamental. Afirmó que algunos choferes se ven obligados a comprar combustible en el mercado negro para poder operar.

“El tema del diésel lo están viendo ustedes, no podemos conseguir. Algunos de nuestros compañeros están comprando del mercado negro a 15 bolivianos el litro”, denunció.

Usuarios reclaman cobros más altos

El dirigente reconoció que la población expresa molestia cuando se cobran montos superiores, pero sostuvo que el sector lo hace debido al incremento de sus costos de operación.

“La gente se está molestando porque cobramos un poquito más, pero es por el costo de operaciones que está subiendo”, manifestó.

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