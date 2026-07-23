Gobernación cruceña informa que se logró controlar los incendios forestales

Un esperado giro en las condiciones meteorológicas trajo alivio a las autoridades cruceñas tras lograr sofocar las llamas que amenazaban el departamento. La rápida intervención y el cambio oportuno en la dirección del viento permitieron contener la emergencia concentrada principalmente en el área protegida de Otuquis, de acuerdo a lo que menciona Jorge Santistevan, director del COED.

La humedad detiene el avance de las llamas

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental confirmó que los frentes de fuego activos han sido neutralizados gracias al incremento de la nubosidad.

"El fuego prácticamente está absolutamente controlado. Está favoreciendo mucho el tiempo húmedo, la nubosidad que hay", explicó Santistevan.

A pesar de este avance positivo, Santistevan indicó que se mantiene la vigilancia en la franja fronteriza con Paraguay y Brasil para evitar que las brasas reactiven el siniestro. En este sentido, precisó que "si bien está apagado, no está liquidado", aclarando además que la liquidación definitiva dependerá del arribo de precipitaciones de mayor intensidad en las próximas horas.

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