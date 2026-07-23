Trópico de Cochabamba: Sepultan a pastor evangélico y velan a su agresor linchado por una turba

El municipio de Shinahota, en el trópico de Cochabamba, vive jornadas de profunda consternación tras una cadena de hechos violentos que ha dejado dos personas fallecidas. Entre muestras de dolor y pedidos de justicia, la comunidad dio el último adiós al pastor evangélico asesinado el pasado fin de semana, mientras que, en paralelo, se velan los restos del autor del crimen, quien murió tras ser linchado por una turba.

Último adiós al pastor Edwin Mollo

En horas de la tarde de este miércoles, el cuerpo del pastor Edwin Mollo fue trasladado hasta el Cementerio General de Shinahota para recibir cristiana sepultura. Previamente, sus restos fueron velados en la iglesia Misión Boliviana, el mismo templo donde perdió la vida.

Una multitud de familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa se congregó para despedir al líder espiritual. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo, en pleno culto de oración, cuando un hombre ingresó al recinto y lo atacó con un arma de fuego artesanal. El pastor recibió un disparo fulminante en la cabeza que le quitó la vida de forma instantánea.

Velatorio bajo tensión: El linchamiento del atacante

Por otro lado, la comunidad también es escenario del velatorio de Jhomer Pachacopa Chambi, alias el "Payasito 13", identificado como el autor material del asesinato del pastor. Sus familiares lo velan en el mismo municipio y, según informaron mediante un comunicado, será enterrado el día de mañana en el cementerio de Bolívar, en esta misma región.

La muerte de Pachacopa Chambi se produjo el pasado lunes tras una violenta reacción civil. Luego de ser aprehendido, una turba de aproximadamente 300 personas rebasó la seguridad de las celdas policiales donde se encontraba bajo custodia. La multitud lo sacó a la fuerza, lo golpeó brutalmente y llegó a quemarlo vivo. El joven falleció debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado de emergencia hacia un hospital en la ciudad de Cochabamba.

El doble deceso ha dejado a la población de Shinahota en un clima de alta tensión y luto, evidenciando una vez más la problemática de la justicia por mano propia en la región del trópico boliviano ante hechos delictivos de gravedad.

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