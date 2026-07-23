Plan 3000: Vecinos denuncian que millonario viaducto inconcluso se convirtió en un perjuicio para la zona

El segmento ‘Ojo ciudadano’ expuso la alarmante realidad del viaducto del Plan 3000, una estructura cuya construcción comenzó el 31 de agosto de 2022 y quedó completamente paralizada tras cuatro años. La megaobra, que contemplaba 530 metros lineales, cuatro carriles y una inversión de 43 millones de bolivianos para descongestionar a 60 mil vehículos diarios, hoy es solo un ‘esqueleto de cemento’.

Con el paso del tiempo, el proyecto se convirtió en una parada de micros, vertedero de basura, estacionamiento y escenario para campañas políticas. La desesperación se percibe en los conductores que transitan la zona diariamente, quienes indican que “este punto es conflictivo. Es cosa seria hoy en la noche y en la tarde. Es una trancadera, la alcaldía de acá no hace nada”.

Deterioro del material e indignación ciudadana

Los 25 pilares diseñados para sostener la estructura, hoy sirven como murales electorales, mientras más de 500 bloques prefabricados yacen sepultados por la maleza y el deterioro.

Un vecino afectado expresó con indignación la crisis que atraviesan a diario manifestando que “no puede ser que un político venga y haga tanto perjuicio. Hay accidentes cada vez aquí. Se amontonan las movilidades, porque es el único tramo”.

Más allá del colapso vehicular, las estructuras abandonadas se transformaron en un peligroso refugio para malvivientes que asaltan a los transeúntes, según lo que denuncian en la zona. Una vecina del lugar alertó sobre el riesgo latente cerca de esta zona sensible, indicando que “los malvivientes paran ahí, de ahí salen, roban los celulares. Eso es muy malo. Está cerca del colegio y un hospital, deberían terminarlo. Viven entre medio de esos bloques”.

Una deuda pendiente que cumple cuatro años de olvido

En este sentido, indicó que la incertidumbre domina a la población, que ve cómo pasa el tiempo sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad de retomar los trabajos.

La resignación se refleja en las palabras de una residente de la zona: “Tanto tiempo que está abandonado nuestro puente. A ver cuándo terminarán, esperaremos”.

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