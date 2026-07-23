Caranavi: Aprehenden a joven acusado de distribuir pornografía infantil; resguardan a cuatro presuntas víctimas

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó sobre un operativo realizado en Caranavi, departamento de La Paz, dentro de una investigación por la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil, conocido como MASI.

Según la autoridad, el caso se inició a partir de información llegada desde el exterior sobre una presunta red internacional de personas que almacenaban este tipo de material en dispositivos digitales.

“Este operativo trata de dar cumplimiento a la Ley 1636, que protege a todo niño, niña o adolescente de los entornos digitales que pueden desgraciar su vida”, señaló Mariaca.

Un aprehendido de 25 años

Como resultado del operativo, fue aprehendido un joven de 25 años, identificado por la Fiscalía como el presunto autor principal del hecho.

Mariaca indicó que el aprehendido administraba 18 grupos dedicados al almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

“Esta persona tenía en su poder 18 grupos, los cuales él administraba, grupos que netamente se dedicaban a tener material de abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes”, informó.

El joven será puesto ante una autoridad judicial en el departamento de La Paz.

Tres allanamientos simultáneos

El fiscal general explicó que durante la intervención se realizaron tres allanamientos simultáneos. Además, se secuestraron aparatos celulares y otros dispositivos para extraer información digital.

Entre los objetos investigados se mencionaron celulares, tablets, computadoras y dispositivos USB, que serán analizados para identificar posibles nuevos indicios o personas vinculadas al caso.

“Están extrayendo información de los aparatos celulares que han sido secuestrados para buscar si hay otros elementos o indicios u otras personas más inmiscuidas en estos hechos”, indicó.

Cuatro presuntas víctimas fueron resguardadas

Mariaca informó que también se logró resguardar a cuatro presuntas víctimas, quienes fueron remitidas de forma inmediata a la Defensoría del municipio de Caranavi.

Las autoridades prevén realizar entrevistas especializadas, incluida la cámara Gesell, para determinar si existen otros delitos relacionados con violencia sexual contra menores de edad.

Operativo internacional “Alianza 22”

El operativo fue denominado “Alianza 22”, debido a que, según la Fiscalía, se tiene información preliminar de alrededor de 22 posibles víctimas vinculadas a esta presunta red criminal.

La investigación fue realizada en coordinación con la Policía Boliviana, la División de Trata y Tráfico de la FELCC, Interpol Bolivia, Interpol Francia, la Policía Federal de Brasil y el IDIF, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

Mariaca agradeció públicamente el trabajo conjunto de las instituciones nacionales e internacionales que participaron en el operativo.

Ley 1636 en aplicación

El fiscal general remarcó que este caso demuestra la aplicación de la Ley 1636, orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos y delitos cometidos en entornos digitales.

La investigación continuará con el análisis de los dispositivos secuestrados y la identificación de posibles integrantes de la red.

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