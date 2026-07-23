Fiscalía recupera cuatro de las 31 'narcomaletas' y anuncia pericias para avanzar en la investigación

La Fiscalía General del Estado informó este jueves que logró recuperar cuatro de las 31 maletas vinculadas al denominado caso "narcomaletas", las cuales permanecen bajo resguardo de la Policía Boliviana y serán sometidas a pericias para determinar su relevancia dentro de la investigación.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que el hallazgo fue posible tras un trabajo conjunto entre la Comisión de Fiscales y la Policía, basado en declaraciones, informes investigativos y el análisis de información extraída de dispositivos electrónicos.

“Hemos podido dar con el paradero de cuatro maletas, las cuales tienen relación con las otras que se encontraron en su momento en Viru Viru. Estas cuatro maletas se encuentran en poder y resguardo de la Policía Boliviana y van a ser sometidas a diferentes pericias o procedimientos que establecerá la Comisión de Fiscales”, afirmó Mariaca.

La autoridad explicó que la investigación permitió establecer que las maletas fueron trasladadas a un almacén donde anteriormente también se encontró sustancia controlada. Posteriormente, en diciembre del año pasado, antes de que el Ministerio Público conociera formalmente el caso, fueron comercializadas a terceros por montos que oscilaban entre 600 y 760 bolivianos.

Según Mariaca, el avance se logró gracias al análisis de conversaciones extraídas del teléfono celular de un familiar del representante legal actualmente detenido. Esa información permitió identificar a las personas que adquirieron las maletas, quienes posteriormente las entregaron de forma voluntaria a las autoridades.

El fiscal general aclaró que estas ventas ocurrieron en diciembre de 2025, mientras que la Fiscalía tomó conocimiento formal del caso recién el 20 de enero de este año, por lo que las transacciones se realizaron antes del inicio oficial de la investigación.

Respecto al proceso judicial, Mariaca indicó que los siete investigados que fueron enviados con detención preventiva continúan bajo esa medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.

Finalmente, anunció que la Comisión de Fiscales solicitará nuevamente la reserva del caso con el objetivo de continuar las investigaciones y localizar las 27 maletas restantes que aún no han sido recuperadas.

“Ya tenemos cuatro. Tenemos que encontrar las otras. Van a ser sometidas a pericia”, concluyó la autoridad.

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