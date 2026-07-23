Legisladores pedirán informe por cargamento de oro retenido en Viru Viru

Tras el hallazgo de 189,5 kilos de oro retenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, legisladores de oposición y del oficialismo anunciaron peticiones de informe dirigidas al ministro de Gobierno y a otras instituciones involucradas en el control de la exportación de minerales, con el objetivo de esclarecer el caso.

La senadora Claudia Mallón, de la Alianza APB Sumate, informó que solicitará informes para conocer cómo se autorizó el traslado del cargamento y verificar si se cumplieron todos los procedimientos establecidos por la normativa.

"Lo primero es que el ministro de Gobierno deberá dar la cara y responder al país. Ya estamos cansados de las llamaditas del amiguito, del compadre, del primito; entonces tiene que esclarecerse este hecho", afirmó.

La legisladora también señaló que el requerimiento alcanzará al Banco Central de Bolivia, al recordar que la normativa establece que un porcentaje del oro destinado a exportación debe permanecer en la entidad estatal.

Investigación del caso

Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) también anunciaron peticiones de informe y pidieron una investigación sin favoritismos para determinar posibles responsabilidades.

"Aquí no se puede tapar a nadie absolutamente, así sean los del Gobierno, y si tienen que someterse a una investigación se van a someter", manifestó la diputada Marlene Miranda.

Los parlamentarios esperan conocer el origen del cargamento, su destino final y si existieron fallas o irregularidades en los controles que permitieron su traslado hasta el aeropuerto de Viru Viru, donde fue detectada una presunta inconsistencia en la documentación presentada para su exportación.

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